بانک شهر فعالیت رسمی خود را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پور زرندی با اشاره به روند تبدیل موسسه مالی و اعتباری شهر به بانک شهر، گفت: از یک سال پیش مجوز موسسه مالی و اعتباری شهر اخذ و پس از آن اقدامات قانونی و زمینه سازی لازم برای تبدیل موسسه به بانک شهرآغاز شد.

وی افزود: حداقل سرمایه لازم برای تشکیل بانک 200 میلیارد تومان است که به همین دلیل، پذیره نویسی موسسه مالی و اعتباری انجام و این سرمایه تامین شد و چارچوبی که بانک مرکزی برای این تبدیل لازم داشت، صورت گرفت و در نهایت شورای پول و اعتبار تشکیل شد.

پورزرندی خاطرنشان کرد: موضوع تبدیل موسسه مالی و اعتباری به بانک شهردر چندین جلسه در شورای پول و اعتبار مطرح و بررسی و در نهایت اساسنامه بانک شهر تصویب و مجوز آن صادر شد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: پس از این مرحله اقدامات لازم برای تغییر نام موسسه به بانک شهر در سازمان ثبت اسناد و بورس صورت گرفت و در نهایت روز گذشته مجوز فعالیت بانک شهر صادر شد و از امروز این بانک به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد .

وی با اشاره به مزایای بانک شهر نسبت به موسسه مالی و اعتباری گفت: دراین بانک همه فعالیت های بانکی صورت می گیرد و نسبت به موسسه می توان فعالیت هایی مانند حساب جاری، صدور و دریافت ضمانت نامه، وثیقه گذاری و غیره را انجام داد و همچنین بسیاری از درآمدهای شهرداری را می توان با مجوز شورای شهر در حساب بانکی منظور کرد .

پورزرندی با بیان این که در حال حاضر 70 شعبه بانک شهر در تهران و 20 شعبه در شهرستان ها فعالیت می کنند، تصریح کرد : با مجوزهای دریافت شده، تعداد شعبه های بانک شهر تا دو ماه آینده به 110 شعبه و تا پایان سال 89 به 160 شعبه در کشور خواهد رسید .

به گفته وی، بانک شهر، آرزوی دیرینه شهرداری و سایر کلان شهرها بود که از سالیان پیش دنبال می شد و سرانجام با تلاش مجدانه در این دوره مدیریت شهری محقق شد.