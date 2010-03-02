استقبال گسترده مردم قزوین از نمایشگاه کتاب

محمد کریم کاظم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: برخلاف نمایشگاه های گذشته خوشبختانه ازروز اول برپایی نمایشگاه گروه های مختلف مردم از این رویداد فرهنگی اسقبال خوبی کردند و روزانه بیش از 30 هزار نفر ضمن بازدید کتابهای مورد نیاز خودرا با تخفیف مناسب خریداری کردند.

کاظم پور تصریح کرد: غرفه های کتاب کودک، مطبوعات و نهاد کتابخانه ها از استقبال بیشتری برخوردار بود بطوری که تاکنون بیش از 10 هزار نفر از بازدید کنندگان در محل نمایشگاه بطور رایگان در کتابخانه های استان عضو شدند که این موضوع جای خوشحالی دارد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین برپایی نمایشگاه کتاب را مهمترین رویداد فرهنگی استان دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب امسال در آستانه سال جدید فرصت مناسبی را برای خانواده ها فراهم کرد تا در کنار خریدهای پایانی سال امکان تهیه یک هدیه خوب و ارزشمند را برای خود و فرزندانشان داشته باشند.

وی افزایش تعداد غرفه ها، تخفیف 40 درصدی با ارائه بن کتاب، نشست های تخصصی شعر، داستان، خوشنویسی، پخش مستقیم برنامه رادیویی از نمایشگاه و فضای مناسب را از ویزگیهای نمایشگاه کتاب امسال در قزوین ذکر کرد.

کاظم پور بیان کرد: امسال برای اولین بار با توزیع کارت های الکترونیک زمینه حذف پول نقد از چرخه خرید کتاب در نمایشگاه را فراهم کردیم که بدلیل عدم اطلاع کافی مردم از این طرح در روزهای اول مردم کمتر از این روش استفاده کردند اما پس از اطلاع شرایط استفاده از بن کارت و بهره مندی از تخفیف 40 درصدی خرید کتاب برای افراد بیشتری فراهم شد.

وی ضمن ابراز خرسندی از استقبال گسترده مردم قزوین از پنجمین نمایشگاه کتاب اظهار امیدواری کرد که این گونه نمایشگاهها در سالهای آتی با حضور ناشرین بیشتری برگزار شود.