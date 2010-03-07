ایجاد مراکز ویژه ارائه خدمات به کودکان اوتیسم در پنج استان کشور

علیرضا سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه به دلیل همزیستی کودکان مبتلا به اوتیسم مقیم مراکز شبانه روزی با معلولان ذهنی دیگر، این کودکان از امکانات تخصصی ویژه برخوردار نیستند و همین مساله مشکلات این کودکان را افزایش و توانبخشی آنان را مختل می کند.

به گفته این مقام مسئول در سازمان بهزیستی، در حال حاضر یک هزار و 200 کودک مبتلا به اوتیسم در مراکز شبانه روزی معلولان ذهنی سراسر کشور زندگی می کنند.

سعادتی افزود: با توافقی که بین ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن و دفتر توانبخشی معلولان ذهنی صورت گرفت مقرر شده است تا در هر استان یک مرکز نمونه نگهداری شبانه روزی معلولان ذهنی ایجاد و به صورت خیریه ای و هیئت امنایی اداره شود.

به گفته سعادتی، وظیفه نگهداری تمامی معلولان ذهنی مبتلا به اوتیسم برعهده این مرکز است و باید امکانات ویژه ای به کودکان ارائه شود.

ین طرح ابتدا در پنج استان تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری و خراسان رضوی اجرایی می شود و پس از اجرای موفق آن در تمامی استانهای کشور اجرا می شود.

مدیر کل دفتر توانبخشی معلولان ذهنی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در مراکز شبانه روزی معلولان ذهنی استانها تعداد محدودی کودک مبتلا به اوتیسم نگهداری می شود، افزود: این کودکان نیازمند خدمات ویژه توانبخشی و آموزشی هستند اما متاسفانه در این مراکز با آنها مثل سایر معلولان ذهنی برخورد می شود.

سعادتی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح تمامی کودکان مبتلا به اوتیسم در استانها به یک مرکز واحد ارجاع داده می شوند، اظهار داشت: در این مراکز به کودکان مبتلا به اوتیسم علاوه بر ارائه خدمات عمومی، خدمات تخصصی و آموزشی شامل کاردرمانی ویژه تحریکات خاص، گفتار درمانی و روانشناسی چهره به چهره و آموزشهای تخصصی رودر رو، ارائه خواهد شد.