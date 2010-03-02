برخی آقایان نخواستند وحدت شکل بگیرد/ سال جدید عیدی وحدت بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدوی کنی صبح امروز سه شنبه در حاشیه بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش ایران در جهان اسلام عنوان کرد: ایران به دلیل نقشی که تا کنون داشته مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است. دشمنان دیدند که فرهنگ انقلاب موثر واقع می شود بر این اساس دولت های مخالف هجمه هایی علیه کشورمان وارد کردند.

وی در ادامه جایگاه ایران را در دنیا جایگاه بسیار بالایی ارزیابی کرد و اظهار داشت: هر کشوری که بتواند فکر جدیدی را در دنیا جا بیندازد، می تواند به جایگاه بالایی دست پیدا کند.

آیت الله مهدوی کنی با اشاره به بحث میانجیگری که قرار بود در حوادث اخیر ایفا کند، گفت: کجا قرار بوده من این بحث را دنبال کنم. طبعا خودم فردی هستم که خواهان وحدتم ولی بحث میانجیگری من در میان نبوده اما دلم می خواست که این وحدت شکل بگیرد ولی برخی از آقایان نخواستند.

وی در ادامه با اشاره به راهکار رسیدن به وحدت عنوان کرد: در مورد وحدت راهکار واحدی وجود دارد همه باید به مصالح ملی و مذهبی بیندیشند و همانطور که رهبری فرمودند اگر کسی در این کشتی نظام سوار نشود از قافله عقب می ماند ما در کشورمان بر اساس یک سری اصول انقلاب کردیم که باید این اصول حفظ شود وگرنه عقب می مانیم.

مهدوی کنی با اشاره به مهمترین اولویت سال 89 عنوان کرد: رسیدن به وحدت از راه اندیشیدن به مصلحت ملی و منافع ایران و اسلام انشاءالله در سال جدید محقق خواهد شد.

وی در پایان در مورد پیش بینی خود برای سال 1389 عنوان کرد: من آدم خوشبینی هستم و امیدوارم در سال جدید از خداوند متعال عیدی وحدت بگیریم.