عشایر کرج 1600 تن گوشت قرمز تولید کردند

هوشنگ میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: جمعیت عشایری کرج با داشتن 120 هزار راس دام سبک توانسته امسال یک هزار و 620 تن گوشت قرمز تولید کند.

وی افزود: خدمات بخش امور عشایری کرج در چند بخش از جمله پشتیبانی به کوچندگان و تامین توسعه منابع آبی آنان مانند قناتها و چشمه، احداث خطوط انتقال آب و آبشخور دام و آبستانی سیار ارائه می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: احداث و نگهداری راههای رفت و آمد عشایر، ایجاد تاسیسات زیربنایی چون انبار ذخیره علوفه، مراکز انتقال سیلندر گاز، ایجاد جایگاه انتظار دام، پیگیری مراحل اخذ تسهیلات بانکی و بیمه درمانی از دیگر فعالیتهای خدمات بخش امور عشایری کرج است.

میرزایی بیان داشت: عشایر کرج علاوه بر مناطق یاد شده در ییلاق از دیزین تا منطقه عسلک طالقان و قشلاق از منطقه اشتهارد تا اخترآباد شهرستان ملارد و حسن آباد قم هم حضور دارند و حدود 10 درصد دام سبک عشایر این شهرستان را بز تشکیل می دهد.

400 خانوار عشایری در کرج زندگی می کنند

وی ادامه داد: شهرستان کرج دارای جمعیت 400 خانواری عشایری است که بیشتر آنان در سه منطقه، ییلاق جاده چالوس، میانبند در بخش مرکزی و مناطق ماهدشت، محمدشهر و مشکین دشت و قشلاق منطقه اشتهارد ساکن هستند.

میرزایی یادآور شد: بارشهای مناسب و برخورداری منطقه از پوشش گیاهی مناسب از عوامل موثر در افزایش تولید محصولات عشایری کرج در سال جاری بوده است.

وی گفت: تولیدات عشایری این شهرستان امسال نسبت به سال گذشته 30 در صد افزایش یافته است.

مسئول امور عشایری جهاد کشاورزی کرج گفت:‌ همچنین در سال جاری 216 تن شیر ، 479 تن ماست، 231 تن پنیر و 81 هزار تخته پوست از جمله تولیدات عشایر کرج بوده است.

میرزایی اظهار داشت:‌ 150 تن پشم، 45 تخته گلیم، 45 تخته جاجیم و 80 تخته قالی و قالیچه و 500 جفت دستکش و جوراب از دیگر تولیدات عشایر منطقه کرج در سال جاری بوده است.