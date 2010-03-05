نمایندگان منتظر تحقق وعده وزیر رفاه هستند/ فتاح گزینه شایسته ای است

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با وجود تاکید نمایندگان مجلس در مورد تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی متاسفانه هنوز اقدام خاصی در این باره انجام نشده است.

تعطیلی بسیاری از موسسات وابسته به سازمان تامین اجتماعی از جمله موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی، موسسه رفاه گستر و موسسه آتیه و واگذاری آنان به بخشهای خصوصی و منحل کردن معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت امور استانها از جمله اختلافات اساسی نمایندگان مجلس با علی ذبیحی رئیس کنونی سازمان تامین اجتماعی است.

همچنین عمده اختلافات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ذبیحی به تغییرات گسترده ای باز می گردد که در زمان تصدی 11 ماهه وی در سازمان تامین اجتماعی در اساسنامه این سازمان به وجود آمده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: وزیر رفاه به نمایندگان اطمینان داد که در مورد برکناری ذبیحی از مدیریت سازمان تامین اجتماعی اقدام می کند اما محصولی به وعده خود عمل نکرده و علت آن نیز مشخص نیست.

محسنی ثانی، در مورد گزینه های مطرح برای تصدی مسئولیت سازمان تامین اجتماعی گفت: شایعاتی درباره انتخاب فتاح به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی مطرح است و وزیر رفاه نیز بر این تاکید دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بین داشت: فتاح فرد شایسته ای برای مدیریت سازمان تامین اجتماعی است و اگر این فرد جزء گزینه های مطرح باشد به طور حتم اعضای کمیسیون اجتماعی از این انتخاب استقبال می کنند.