به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی داخل سالن جهان از 21 تا 23 اسفندماه سالجاری در دوحه قطر و با حضور دوندگان برتر 150 کشور برگزار می شود.

فدراسیون جهانی دوومیدانی برای حضور ورزشکاران در مسابقات قطر رکورد ورودی تعیین کرده بود که از کشورمان چهار دوومیدانی کار موفق به دستیابی به این حدنصاب شدند.

سجاد مرادی در دوی 800 متر با رکورد یک دقیقه و 48 ثانیه و 48 صدم ثانیه، امین نیک فر در ماده پرتاب وزنه با رکورد 19 متر و 16 سانتی متر در بازیهای آسیایی ویتنام، لیلا رجبی با رکورد 17 متر و 32 سانتی متر در ماده پرتاب وزنه و رضا قاسمی با رکورد 6 ثانیه و 66 صدم ثانیه در دوی 60 متر با کسب مدال طلا و برنز در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا مجوز حضور در مسابقات جهانی را بدست آورده بودند.

از بین این چهار دوومیدانی کار ایرانی تنها رضا قاسمی، دونده جوان کشورمان به همراه بیژن شادمهر، مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی بامداد چهارشنبه 19 اسفندماه تهران را به مقصد دوحه ترک می کند.

سجاد مرادی به علت آسیب دیدگی و امین نیک‌فر و لیلا رجبی به دلایل شخصی از حضور در پیکارهای جهانی قطر انصراف داده‌اند.