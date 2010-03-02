جزئیات بیمه مشترکان گاز خانگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کشکولی با اشاره به اینکه بر اساس قرارداد منعقد شده بین شرکت گاز و بیمه ایران کلیه مشترکین خانگی گاز در شهرها و روستاهای کشور از ابتدای بهمن ماه سالجاری مورد حمایت بیمه حوادث قرار گرفته اند، گفت: مشترکان در صورت بروز هر گونه حادثه با مراجعه به نزدیک ترین واحد بیمه ایران و تکمیل پرونده می توانند هزینه خسارات ایجاد شده را تا سقف تعیین شده دریافت کنند.

معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: مشترکان خانگی گاز روستایی با پرداخت ماهانه 125 ریال و مشترکان خانگی گاز شهری با پرداخت 250 ریال از سوی مشترکین تحت پوشش بیمه حوادث ناشی از گاز طبیعی قرار گرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه هزینه بیمه در قبوض گاز بهای مشترکان منظور می شود، تصریح کرد: بیمه ایران در قبال حوادث ناشی از گاز برای فوت یا نقص عضو هر فرد حادثه دیده تا سقف 86 میلیون و 500 هزارریال، تامین هزینه پزشکی و درمانی تا سقف 156 میلیون ریال و خسارات مالی همچون تخریب واحد مسکونی تا سقف 105 میلیون ریال به مشترکین پرداخت خواهد شد.