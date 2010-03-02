به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در حاشیه‌ همایش ملی نفت و سیاست خارجی در جمع خبرنگاران درباره موضوع هسته ای کشورمان بیان داشت: از مسیری که در بحث هسته‌ ای اتخاذ کرده‌ایم عقب‌نشینی نخواهیم کرد و معتقدم حفظ دستاوردهای هسته‌ ای از اهداف جمهوری اسلامی ایران است و نظام ازآن عقب‌نشینی نخواهد کرد و ما دربحث انرژی هسته‌ ای به دنبال اهداف صلح‌آمیز قانونی و در چارچوب ان‌پی‌تی هستیم و فشاری که دنیا به ‌ویژه غربی‌ها به ما وارد می‌کنند، ناحق است.

روحانی در پاسخ به سوالی درباره گزارش آمانو مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان داشت: آمانو در گزارش خود در چند قسمت کاملا حرف غربی‌ها را آورده است و گرنه آژانس می‌داند برای انحراف و عدم انحراف از مسیر صلح‌آمیز، مواد هسته‌ ای باید مورد نظر قرار گیرد. در حالی که تمام مواد هسته‌ ای ایران تحت کنترل آژانس قرار دارد و آژانس می‌داند که از این مواد ما تاکنون استفاده‌ صلح‌آمیز کرده‌ایم و تردیدی که آقای آمانو در گزارش خود درباره‌ فعالیت‌های هسته‌ ای ایران می‌کند هیچ توجیهی ندارد و تمام کیک زرد، UF6 و کلا آنچه که در نطنز داریم و غنی‌سازی می‌کنیم تحت کنترل آژانس است و حتی در حد گرم نیز بازرسان حسابرسی می‌کنند بنابراین معنی ندارد نسبت به هدف یک کشور در چنین وضعیتی آژانس تردید کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص آینده‌ تحریم‌ها علیه ایران بیان داشت: آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی دنبال تحریم علیه ایران هستند ممکن است به یک قطعنامه‌ای هم برسند اما آنچه تبلیغ می‌شود که ما می‌خواهیم یک تحریم شدید علیه ایران انجام دهیم به اعتقاد من یک جنگ روانی است.

وی تاکید کرد: شرکت‌های داخلی ما سعی می‌کنند با توانمندی‌های خود تولید کنند و سرمایه‌گذاری خارجی را نیز جذب کنند به هر حال تحریم‌ها تاکنون بر روی پیشرفت ما تاثیر مثبت داشته است.

روحانی در پاسخ به این سوال که از سوی برخی مقامات آمریکایی صحبت از اعمال تحریم‌ها علیه ایران می شود اظهار داشت: آمریکایی‌ها به صراحت گفته‌اند که می‌خواهند تحریم را در دو بخش شرکت‌ها و واحدهایی که از دید آنها ارتباط نظامی دارند و در بخش دیگر نفت اعمال کنند اما برخلاف آنچه آمریکا ادعا می‌کند بعید می‌دانم در شورای امنیت قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شود.

عضو شورای عالی امنیت ملی درپایان درخصوص چشم‌انداز 20 ساله تصریح کرد: چشم‌انداز باید تا 1404 پیاده شود تا کشوری توسعه‌ یافته داشته باشیم که این مساله به لحاظ اقتصادی بسیار مهم است تا ما باید بتوانیم در چارچوب چشم‌انداز به خودکفایی و خوداتکایی برسیم.