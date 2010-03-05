صادق کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تمرینات خوبی را در اردوی اتریش پشت سر گذاشتهام. در آنجا بر روی پیست یخی تمرین کردهام و آمادهام از بازیهای ونکوور با دست پر به کشور بازگردم.
وی با اشاره به عملکرد چهار اسکی باز کشورمان در رقابتهای المپیک زمستانی گفت: اسکی بازان کشورمان نسبت به دورههای قبلی رقابتهای المپیک زمستانی بد کار نکردند اما باید بپذیریم در کشور ما مشکل بی امکاناتی حرف اول را می زند.
وی افزود: اسکی یک رشته وارداتی است و از آنجا که کشور ما به لحاظ جغرافیایی، با کشورهای سردسیر مشابهت ندارد، طبیعتا نباید انتظار پیشرفت آنچنانی در این رشته را داشته باشیم. یک اسکی باز آلمانی، نروژی و یا آمریکایی، 10 ماه از سال را بر روی برف است اما در ایران چنین شرایطی فراهم نیست.
کلهر که برای چهارمین بار در رقابتهای پارالمپیک زمستانی شرکت می کند، گفت: من در بازیهای 1998 ناگانوی ژاپن در میان 42 شرکت کننده بیستم شدم. در 2002 سالت لیک سیتی آمریکا در مارپیچ بزرگ چهاردهم شدم و در مارپیچ کوچک به عنوان دوازدهم رسیدم. در تورینوی ایتالیا 2006 هم در مارپیچ بزرگ دهم شدم.
وی در پایان گفت: در این رقابتها تحت مربیگری برادرم به میدان می روم ضمن اینکه دو مربی کانادایی هم در ونکوور به ما خواهند پیوست.
دهمین دوره رقابتهای پارالمپیک زمستانی 2010 از روز 21 اسفند به مدت 10 روز در ونکوور کانادا برگزار خواهد شد.
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