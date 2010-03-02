از تندروی ها در جامعه پرهیز شود/ ترس غرب از اسلام دلیل خلق فرق انحرافی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری صبح امروز سه شنبه در حاشیه بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به تندروی و افراط گرایی برخی افراد گفت: اینکه افراد خود را حق می دانند و انعطافی را که اسلام حق می داند را ندارند موجب تندروی و افراط گرایی می شود در حالی که همانطور که اسلام می گوید باید مجادله احسن را داشته باشیم عقل هم همین را می گوید یعنی با هم بحث کنید و بهترین راه را برگزینیم.

ناطق نوری در ادامه با اشاره به مسئله وحدت در جهان اسلام عنوان کرد: در طول تاریخ متاسفانه تندروی هایی را چه از نظر عبادی و چه از نظر ایدئولوژی و سیاسی داشته ایم که کم هم نبوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مقطع هم که صهیونیست ها و استکبار جهانی در یک اردوگاه و یک جبهه سعی دارند نگذارند مسلمانان به یک انسجام برسند، گفت: انقلاب اسلامی احیای تفکر اسلامی بود که به لطف آن وحدت اسلامی آغاز شد. امام بزرگوار این کار را انجام دادند به طوریکه اسلام هم می تواند حکومت کند و هم بر روی پای خود بایستد.

ناطق نوری گفت : به دلیل افزایش روز افزون گرایش مردم در کشورهای غربی به اسلام، استکبار جهانی دچار ترس و وحشت شده و فرقه های انحرافی را تاسیس کرده است.

وی با اشاره به اختلاف بین شیعه و سنی و وجود گروه های تندرویی مثل القاعده و طالبان و آدم های بی خرد و بی عقلی که عامل آن می شوند مثل گروه جندالله عنوان کرد: وقتی همه این گروه ها ریشه یابی شود می بینیم که همه آنها در پایگاه های آمریکایی هستند.

ناطق نوری در ادامه با اشاره به مسئله وحدت داخلی عنوان کرد: من اولین کسی بودم که بحث وحدت ملی را در چند سال گذشته آغاز کردم. امروز ما بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم همانطور که بحث لزوم وحدت بین شیعه و سنی را گفتم طبیعتا بحث وحدت ملی در درون آن قرار دارد.

وی تصریح کرد: آنچه که لازم است بر اساس بیانات امام و رهبری همگی باید تبدیل به ید واحده شویم زیرا خداوند همراه جماعت است. این جزء ضروریات ماست و لازمه آن این است که از تندروی ها پرهیز کنیم و همانطور که قرآن فرموده است منصفانه، معتدلانه و عاقلانه پای منافع خود بایستیم.