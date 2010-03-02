محرومیت و بیکاری مشکل لرستان/ کارگروه عمران حرکتی در راستای توسعه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدرضا رحیمی صبح سه شنبه در آغاز جلسه کارگروه توسعه و عمران استان لرستان اظهار داشت: همه اینجا جمع شده ایم تا کار توسعه استان را در حد مطلوب به پیش ببریم.

وی با اشاره به وجود کارگروه توسعه در سه استان کرمان، خوزستان و لرستان یادآور شد: این امر نشان می دهد که لرستان مورد توجه وی‍ژه رئیس جمهوری قرار دارد.

رحیمی با اشاره به برگزاری جلسه اول کارگروه توسعه لرستان در تهران، افزود: جلسه اول این شورای راهبردی در نهاد ریاست جمهوری با حضور نمایندگان استان و نماینده ولی فقیه در استان لرستان برگزار شد که در این جلسه بحثهای اولیه در این زمینه شکل گرفت و امروز با حضور نمایندگان وزارتخانه های مختلف که عضو این شورای راهبردی هستند به لرستان آمده ایم تا برخی کمبودهای موجود در این استان را جبران کنیم.

وی این جلسه را در راستای ایجاد حرکتی در جهت توسعه استان دانست و ابراز امیدواری کرد که بخشی از معضلاتی که لرستان با آن مواجه است در این جلسه مورد بحث قرار گرفته و زمینه رفع آنها فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در لرستان محرومیت، بیکاری و مشکلات زیادی وجود دارد، یادآور شد: گرچه بخش عمده ای از این مشکلات حاصل کار دولتهای قبلی در این استان بوده است اما دولت فعلی عمده این مشکلات را رفع کرده است.

رحیمی با تاکید بر اینکه مسئولیت استاندار در این استان خطیر و سنگین است، یادآور شد: ما توقع داریم مسئولان استانی بیش از گذشته در این استان گامهای موثری بردارند.

وی خاطرنشان کرد: لرستان در این چند سال باقیمانده از دولت دهم باید وضعیتی متفاوت با گذشته داشته به طوریکه تغییرات در این استان برای مردم ملموس باشد.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نگاه به همه شهرستانهای استان لرستان باید عادلانه باشد، خاطرنشان کرد: دولت خود را مکلف می داند در لرستان در حد مطلوب گام بردارد.