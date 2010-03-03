به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار داشت: هفته وحدت هفته پیوند دلهای عاشقی است که پیوسته به دنبال عزت و اقتدار اسلام و امت اسلامی هستند.
وی اضافه کرد: در هفته وحدت که مقارن است با ولادت پیامبر رحمت و خوبیها، پیامبر مهربانیها و عاطفهها، باید همگان دلها را در زمزم محبت نبوی شستشو دهند و کدورتها را به حرمت رحمه للعالمین به دور بریزند و دست برادری و اخوت و صمیمیت را به یکدیگر داده و دشمنان اسلام و قرآن و ایران اسلامی را مایوس کنند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به ضرورت برقراری اتحاد بین شیعه و سنی گفت: در هفته وحدت شیعه و سنی آئین برادری را تمرین میکنند و به دنبال دوستیابی در جهان و ظلمستیزی و مظلوم یاوری در پهنه گیتی هستند.
حجتالاسلام اسکندری خاطرنشان کرد: شیعه و سنی از گروهها و فرقههای افراطی که از سوی استعمارگران پدید آمده است تا اختلاف بیندازند و حکومت کنند بیزارند و با پیمودن راه اعتدال و برادری و اخوت میروند تا جهان اسلام را یکپارچه کنند و جبههای متحد علیه اردوگاه استکبار جهانی به وجود آورند.
وی اضافه کرد: اتحاد مسلمانان مانع بزرگی برای تحقق اهداف شوم دشمنان اسلام و قرآن است و امیدواریم روز به روز شاهد همبستگی بیشتر بین مسلمانان باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم فرارسیدن هفته وحدت را فرصت مناسبی برای رفع کدورتها و شستشوی دلها در زمزم محبت نبوی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار داشت: هفته وحدت هفته پیوند دلهای عاشقی است که پیوسته به دنبال عزت و اقتدار اسلام و امت اسلامی هستند.
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