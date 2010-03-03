به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار داشت: هفته وحدت هفته پیوند دل⁯های عاشقی است که پیوسته به دنبال عزت و اقتدار اسلام و امت اسلامی هستند.



وی اضافه کرد: در هفته وحدت که مقارن است با ولادت پیامبر رحمت و خوبی⁯ها، پیامبر مهربانی⁯ها و عاطفه⁯ها، باید همگان دل⁯ها را در زمزم محبت نبوی شستشو دهند و کدورت⁯ها را به حرمت رحمه للعالمین به دور بریزند و دست برادری و اخوت و صمیمیت را به یکدیگر داده و دشمنان اسلام و قرآن و ایران اسلامی را مایوس کنند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به ضرورت برقراری اتحاد بین شیعه و سنی گفت: در هفته وحدت شیعه و سنی آئین برادری را تمرین می⁯کنند و به دنبال دوست⁯یابی در جهان و ظلم⁯ستیزی و مظلوم یاوری در پهنه گیتی هستند.



حجت⁯الاسلام اسکندری خاطرنشان کرد: شیعه و سنی از گروه⁯ها و فرقه⁯های افراطی که از سوی استعمارگران پدید آمده است تا اختلاف بیندازند و حکومت کنند بیزارند و با پیمودن راه اعتدال و برادری و اخوت می⁯روند تا جهان اسلام را یکپارچه کنند و جبهه⁯ای متحد علیه اردوگاه استکبار جهانی به وجود آورند.



وی اضافه کرد: اتحاد مسلمانان مانع بزرگی برای تحقق اهداف شوم دشمنان اسلام و قرآن است و امیدواریم روز به روز شاهد همبستگی بیشتر بین مسلمانان باشیم.

