کره شمالی خارج از نظارت آژانس است/ متهم کردن سوریه به عدم همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، یوکیا آمانو در سخنرانی خود در جمع اعضای شورای حکام گفت: سوریه از ژوئن سال 2008 برای حل مسائل حل نشده مربوط به سایت "دیر الزور" همکاری نکرده است، مکانی که برخی ها آن را مکانی از یک راکتور اتمی می دانند.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نخستین گزارش خود ضمن درخواست از سوریه به همکاری برای حل مسئله "راکتور منبع نوترونی مینیاتور" گفت: اگر اسرائیل اطلاعات احتمالی را در باره این مکان در اختیار آژانس قرار دهد این مسئله می تواند مفید باشد.

آمانو همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود درباره کره شمالی گفت، با عنایت به اینکه این کشور در ماه آوریل گذشته بازرسان را اخراج کرده، لذا آژانس دیگر قادر به انجام نظارت های ویژه و تدابیر راستی آزمایی در باره برنامه هسته ای این کشور نیست.