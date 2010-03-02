معرفی جاذبه های خراسان جنوبی در دستور کار مدیران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن خسروی صبح سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان بیرجند، آشنایی با فرهنگ‌ ها و آداب و رسوم مردم را از ویژگی های مسافرت دانست و افزود: مردم فرهنگی و دانشگاهی خراسان جنوبی دارای ویژگیهای روحی و اخلاقی ویژه ‌ای هستند که لازم است این ویژگیها برای مردمی که به این دیار سفر می ‌کنند، معرفی شود.

وی بر حفظ شان، منزلت و حرمت مسافرین نوروزی تاکید کرد و اظهار داشت: برای اینکه در پایان تعطیلات خروجی مثبتی در توسعه گردشگری و معرفی مناسب استان به گردشگران نوروزی داشته باشیم، مسئولین باید با تدبیر و برخورد مناسب با گردشگران، ذهنیتی ماندگار در مسافران نوروزی نسبت به استان ایجاد کنند.

خسروی با اشاره به اینکه بیشتر مسافران استان زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) هستند، خاطرنشان کرد: کلیه خدمات و امکانات موجود باید جهت رفاه حال مسافران مورد استفاده قرار گرفته و در این راستا باید آموزش و پرورش، دانشگاه ها، هلال احمر، شرکتهای گاز، نفت، پایانه ها، مسئولین فردوگاه، کانونهای فرهنگی مساجد و هیئات مذهبی بسیج شوند.

خسروی بر آماده باش کامل بیمارستان ها و داروخانه های شبانه روزی در ایام نوروز تاکید کرد و بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی در جهت استفاده مسافران از داروخانه های شبانه روزی و بیمارستان تمهیدات لازم را بیندیشند.

فرماندار بیرجند در پایان درخصوص مسائل ترفیکی و جایگاه های سوخت در شهرستان بیرجند، یادآور شد: شرکت نفت موظف است، به دلیل عدم وجود متخصصین ماهر در زمینه تعمیرات جایگاه های سوخت در استان، تعمیرات و نقص فنی جایگاه های سوخت را شناسایی و قبل از آغاز سفرهای نوروزی اقدام به آماده سازی آنها کند.

همچنین نظافت پارکها، سرویس های بهداشتی سطح شهر، نظارت و کنترل بر نحوه طبخ غذاها در رستورانها و هتل ها و ...، نظارت بر حمل مواد غذایی، نظارت بر اکیپهای مستقر در حاشیه راهها، نظارت بر امکانات موجود در مدارس و مساجد و.. از جمله موضوعات مطرح شده در این ستاد بود که تصمیماتی در این راستا اتخاذ شد.