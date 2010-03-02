80 درصد بیماریهای واگیردار و عفونی به دلیل آلودگی آب و غذاست

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، علی گورانی ظهر سه شنبه در مراسمی به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط در سبزوار برگزار شد، افزود: بهداشت محیط زیربنایی ترین پایه های سلامت مردم را تحت کنترل دارد.

معاون فنی رئیس مرکز سلامت محیط کار و عضو بنیاد نخبگان کشور با اشاره به حجم عظیم آلودگی آب و تاثیر آن در ابتلا به بیماری ها گفت: رفع این معضل اطلاع رسانی به بدنه جامعه و همچنین تلاش نیروهای توانمند و متخصص و همت ملی را می طلبد.

وی با اشاره به رو به افزایش بودن بیماری هایی همچون سرطان پوست، پیر پوستی زود رس و بیماری های عفونی در کشور گفت: این بیماری ها تبعات اجتماعی و هزینه های سنگین مالی در پی دارد.

وی با اظهار اینکه ساده ترین و عاقلانه ترین روش ارتقای سطح سلامت در جامعه مداخله در پارامترهای محیطی است، گفت: باید علم بهداشت محیط را از شکل تخصصی خارج کرده و با آموزش و اطلاع رسانی موثر آن را حتی به عامه ترین مردم منتقل کرد.

گورانی بیان کرد: شیوه بازرسی فعلی در حوزه بهداشت محیط کارساز نیست و باید در این حوزه مردم را با خود همراه کنیم.

وی لزوم تغییر در باورهای غلط برخی از مردم در خصوص بازرسان بهداشت محیط را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای تغییر در رفتار مردم باید افکارشان تغییر کند و افکار با آموزش تغییر می کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار نیز در این مراسم گفت: نیروهای بهداشت محیط طی 9 ماهه سال جاری در سبزوار 25 هزار بازدید را انجام داده که از این تعداد 300 متخلف به دادگاه معرفی شدند.

کاظم حسن پور با تقدیر از تلاشهای موثر نیروها و بازرسان بهداشت محیط افزود: در همین رابطه 12 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی تعطیل و هشت هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد معدوم شد.

وی ادامه داد: نیروهای بهداشت محیط در منطقه علوم پزشکی سبزوار ، پنج هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی را تحت کنترل دارند.

وی به بهبود و ارتقای شاخصه های بهداشت محیط در حوزه های مختلف در سبزوار در مقایسه با شاخص کشوری اشاره کرد و افزود: شاخص کشوری در سطح خانواده هایی که به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی دارند 95 درصد در کشور و در سبزوار 98.2 درصد است.

وی افزود: همچنین خانوارهایی که زباله را به طور بهداشتی دفع می کنند شاخص کشوری 70 درصد و در سبزوار 71.2 درصد است.

وی خطاب به کارکنان بهداشت سبزوار افزود: این جهش مطلوب و ارتقا را در تمامی شاخصه های بهداشت محیط در سبزوار داشته ایم که این با تلاش، همکاری و تخصص شما ایجاد شده است.

وی با اشاره به تهدیدات محیطی سلامت انسان در حال حاضر از طریق عواملی همچون پیشرقت های عظیم تکنولوژی، کشاورزی مدرن، فعالیت های صنعتی جدید ، تخریب جنگل ها، آلودگی آب و هوا گفت: در تمامی این موارد اگر جایگاه بهداشت محیط و خدمات نیروهای دلسوز نمی بود قطعا آینده تاریکی برای سلامت بشر رقم می خورد.

این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان ،کارکنان حوزه بهداشت محیط سبزوار و خانواده آنان و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های این شهرستان در محل در سالن شهید عباسپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار برگزار شد از کسبه نمونه، کاردان و کارشناسان نمونه بهداشت محیط و دو نفر از بازنشستگان بهداشت محیط سبزوار تقدیر شد.