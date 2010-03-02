  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

80 درصد بیماریهای واگیردار و عفونی به دلیل آلودگی آب و غذاست

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فنی رئیس مرکز سلامت محیط کار و عضو بنیاد نخبگان کشور با اعلام اینکه 80 درصد بیماریهای واگیردار و عفونی در جامعه در اثر آلودگی آب و غذا است، گفت: با کنترل آب و غذا حجم عظیمی از این بیماری کاسته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، علی گورانی ظهر سه شنبه در مراسمی به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط در سبزوار برگزار شد، افزود: بهداشت محیط زیربنایی ترین پایه های سلامت مردم را تحت کنترل دارد.

معاون فنی رئیس مرکز سلامت محیط کار و عضو بنیاد نخبگان کشور با اشاره به حجم عظیم آلودگی آب و تاثیر آن در ابتلا به بیماری ها گفت: رفع این معضل اطلاع رسانی به بدنه جامعه و همچنین تلاش نیروهای توانمند و متخصص و همت ملی را می طلبد.

وی با اشاره به رو به افزایش بودن بیماری هایی همچون سرطان پوست، پیر پوستی زود رس و بیماری های عفونی در کشور گفت: این بیماری ها تبعات اجتماعی و هزینه های سنگین مالی در پی دارد.

وی با اظهار اینکه ساده ترین و عاقلانه ترین روش ارتقای سطح سلامت در جامعه مداخله در پارامترهای محیطی است، گفت: باید علم بهداشت محیط را از شکل تخصصی خارج کرده و با آموزش و اطلاع رسانی موثر آن را حتی به عامه ترین مردم منتقل کرد.

گورانی بیان کرد: شیوه بازرسی فعلی در حوزه بهداشت محیط کارساز نیست و باید در این حوزه مردم را با خود همراه کنیم.

وی لزوم تغییر در باورهای غلط برخی از مردم در خصوص بازرسان بهداشت محیط را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای تغییر در رفتار مردم باید افکارشان تغییر کند و افکار با آموزش تغییر می کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار نیز در این مراسم گفت: نیروهای بهداشت محیط طی 9 ماهه سال جاری در سبزوار 25 هزار بازدید را انجام داده که از این تعداد 300 متخلف به دادگاه معرفی شدند.

کاظم حسن پور با تقدیر از  تلاشهای موثر نیروها و بازرسان بهداشت محیط افزود: در همین رابطه 12 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی تعطیل و هشت هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد معدوم شد.

وی ادامه داد: نیروهای بهداشت محیط در منطقه علوم پزشکی سبزوار ، پنج هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی را تحت کنترل دارند.

وی به بهبود و ارتقای شاخصه های بهداشت محیط در حوزه های مختلف در سبزوار در مقایسه با شاخص کشوری اشاره کرد و افزود: شاخص کشوری در سطح خانواده هایی که به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی دارند 95 درصد در کشور و در سبزوار 98.2 درصد است.

وی افزود: همچنین خانوارهایی که زباله را به طور بهداشتی دفع می کنند شاخص کشوری 70 درصد و در سبزوار 71.2  درصد است.

وی خطاب به کارکنان بهداشت سبزوار افزود: این جهش مطلوب و ارتقا را در تمامی شاخصه های بهداشت محیط در سبزوار داشته ایم که این با تلاش، همکاری  و تخصص شما ایجاد شده است.

وی با اشاره به تهدیدات محیطی سلامت انسان در حال حاضر از طریق عواملی همچون پیشرقت های عظیم تکنولوژی، کشاورزی مدرن، فعالیت های صنعتی جدید ، تخریب جنگل ها، آلودگی آب و هوا گفت: در تمامی این موارد اگر جایگاه بهداشت محیط و خدمات نیروهای دلسوز نمی بود قطعا آینده تاریکی برای سلامت بشر رقم می خورد.

این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان ،کارکنان حوزه بهداشت محیط سبزوار و خانواده آنان و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های این شهرستان در محل در سالن شهید عباسپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار برگزار شد از کسبه نمونه، کاردان و کارشناسان نمونه بهداشت محیط و دو نفر از بازنشستگان بهداشت محیط سبزوار تقدیر شد.

کد مطلب 1044278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها