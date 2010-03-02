طرح نصب برچسب سلامت غذا روی محصولات کشاورزی اجرایی می شود

محمدرضا جهانسوز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این طرح با همکاری سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به اجرا می شود و از این پس محصولات کشاورزی با انجام آزمایشهای لازم به لحاظ میزان سموم و کودهای شیمیایی مورد ارزیابی دقیق تر قرار می گیرند.

وی ادامه داد: این طرح به صورت دستورالعمل به ادارات کل بازرگانی سراسر کشور و معاونت تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استانها ابلاغ شده است.

معاون وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: تولید کنندگان آن دسته از محصولات کشاورزی که در جریان تولید استانداردهای لازم سموم شیمیایی و میزان کوددهی رعایت شده باشد، مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: موضوع استفاده از کودهای زیستی به منظور کاهش استفاده از کودهای شیمیایی نیز در جریان تولیدات کشاورزی و باغی در دستور کار قرار می گیرد.

جهانسوز با اشاره به اینکه بخشی از یارانه کودهای شیمیایی از این پس به کودهای زیستی و عالی اختصاص می یابد، افزود: موسسه آب و خاک به منظور کنترل میزان کودهای شیمیایی و سموم نیز در وزارت جهادکشاورزی مستقر خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر طرح بالا بردن مواد عالی خاک در دو استان کرمانشاه و فارس در حال انجام است که با دریافت نتایج مطلوب در سایر مناطق کشور اجرایی می شود.

وی یادآور شد: پایداری تولیدات و حفظ خاک و منابع آب سرلوحه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.