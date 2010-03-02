امضای قرارداد عملیاتی صادرات گاز به پاکستان تا 18 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله غنیمی‌فرد در جمع خبرنگاران با اشاره امضای قرارداد عملیاتی صدور گاز به پاکستان تا 9 مارس 2010 (18 اسفند ماه)، در مورد تاخیرهای ایجاد شده برای امضای این قرارداد، گفت: گاهی زمان تاریخ تعیین شده برای امضای قرارداد اتفاقاتی افتاده که منجر به تاخیر در زمان تشکیل نشست شده است و از مهمترین آنها تغییر سمت مسوولان مذاکره کننده بوده که در نتیجه تا کسب اطلاعات توسط فرد جدید برای حضور در نشست نیاز به زمان بیشتری شده و تاخیر ایجاد شده است.

نماینده ایران در مذاکرات خط لوله صلح با اشاره به اینکه ایجاد تاخیر در تشکیل نشستهای گازی به معنای بد قولی طرف پاکستانی نیست، اظهار داشت: به‌ طور معمول قراردادهای بلند مدت نیاز فروش و صادرات گاز طبیعی به مذاکرات طولانی و دقیق نیاز دارد.

غنیمی فرد پیشتر در خصوص تاخیر ایجاد شده برای امضای قرارداد عملیاتی صدور گاز به پاکستان، گفته بود: در قراردادهای بلند مدت که دوره اجرای آن با احتساب زمان ساخت خط لوله به حدود 35 سال افزایش می یابد باید کلیه موارد فنی، عملیاتی و قراردادی نهایی شود.

معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه اجرای قرارداد فروش گاز پاکستان چندین نسل مدیریتی را شامل می شود، اظهار کرده بود: در مذاکراتی که پیشتر با طرف پاکستانی انجام گرفته بود مباحثی به وجود می آمد که قبلا دیده نشده بود.

وی همچنین با اشاره به توافق با پاکستان برای انتقال گاز از خاک این کشور به یک کشور ثالث، بیان کرده بود: هم اکنون مجموعه قراردادی آماده امضا شده که باید این قرارداد در یک کشور ثالث (ترکیه) به امضای دو طرف برسد.

آمادگی پاکستان برای ترانزیت گاز ایران به هند

به گزارش مهر، این مقام مسئول در ادامه با اشاره به توافق انجام گرفته برای اخذ مجوز از پاکستان برای ترانزیت گاز طبیعی از خاک این کشور به هند، بیان کرد: در این باره کشور پاکستان هم آمادگی خود را برای ترانزیت گاز طبیعی به هند اعلام کرده است.

به گفته غنیمی فرد البته در این رابطه باید رئوس ترانزیت گاز به هند که بخشهای اصلی آن بررسی شده، به صورت بخشی از قرارداد مورد توافق دو کشور برسد.

در همین حال پیشتر سید رضا کسایی زاده مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از توافق با پاکستان برای تضمین امنیت گاز صادراتی ایران به هند در خاک پاکستان خبر داده و به مهر گفته بود: بر اساس روال معمول ایران گاز را باید در مرز خود تحویل پاکستان دهد و پاکستان باید گاز را به سایر خریداران تحویل دهد.

قرارداد گازی ایران و پاکستان خرداد ماه امسال با حضور محمود احمدی نژاد و آصف زرداری روسای جمهور دو کشور در تهران امضا شده است.