اولين جلسه شوراي حاكميت در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،ااصرار و تلاش احزاب و گروههاي مختلف در عراق براي تشكيل اين شورا موجب شد اين نشست باوجودمخالفتهاي پل برمربرگزار شود.اين شورا كه پس از سرنگوني صدام در 9 آوريل براي تعيين سرنوشت عراق تشكيل شده است شامل بيست و پنج عضو از احزاب و گروههاي مختلف در عراق است. 13 عضو از شيعيان، 5 تن از مسلمانان سني، 5 عضو از كردستان عراق، يك مسيحي و يك تركمن اين شوراي 25 نفره را تشكيل داده اند.

مقامات واشنگتن اميدوارند كه با انتقال صوري قدرت به شوراي حاكميت از حملات عليه نيروهاي آمريكايي و انگليسي در عراق بكاهند.مسعود بارزاني رئيس حزب دموكرات عراق پيش از اغازاين نشست در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت : كردها نقش درجه دو را قبول نخواهند كرد.