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۲۲ تیر ۱۳۸۲، ۱۸:۰۳

امروز برگزار شد:

اولين جلسه شوراي حاكميت در عراق

اولين جلسه شوراي حاكميت در عراق

اولين جلسه شوراي حاكميت در عراق امروز با حضور احزاب و گروه هاي مختلف براي دادن به اصطلاح نقش هاي كليدي تر به مردم براي تعيين سرنوشت عراق امروز برگزار شد. .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،ااصرار و تلاش احزاب  و گروههاي مختلف در عراق براي تشكيل اين شورا موجب شد  اين نشست باوجودمخالفتهاي پل برمربرگزار شود.اين شورا كه پس از سرنگوني صدام در 9 آوريل براي تعيين سرنوشت عراق تشكيل شده است شامل بيست و پنج عضو از احزاب و گروههاي مختلف در عراق است.  13 عضو از شيعيان، 5 تن از مسلمانان سني، 5 عضو از كردستان عراق، يك مسيحي و يك تركمن اين شوراي  25 نفره  را  تشكيل داده اند.
مقامات واشنگتن اميدوارند كه با انتقال صوري قدرت به شوراي حاكميت از حملات  عليه نيروهاي آمريكايي و انگليسي در عراق بكاهند.مسعود بارزاني رئيس حزب دموكرات عراق پيش از اغازاين نشست در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط  اظهار داشت : كردها نقش درجه دو را قبول نخواهند كرد.

کد مطلب 10443

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