دوره آموزشی مدیریت فرهنگی در حوزه علمیه خواهران برگزار می شود

معاون فرهنگی مدیریت منطقه یک حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: این دوره آموزشی باتوجه به ارزش و اهمیت امور فرهنگی و به منظور افزایش توانایی های علمی و اجرایی معاونان فرهنگی حوزه های علمیه استان تهران برگزار می شود.

فاطمه حبیبی افزود: این دوره آموزشی با همکاری کانون اندیشه جوان و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در محورهای مختلف مانند مبانی و اصول تعلیم وتربیت، آسیب شناسی فرهنگی، جریان شناسی فرهنگی مانند بهائیت، وهابیت، شیطان پرستی و معنویت گرایی بومی و غیربومی برگزار می شود .

وی افزود: این جلسات به صورت هفتگی در روزهای پنج شنبه در حوزه های علمیه تهران برگزارمی شود.