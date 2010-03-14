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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۹

دوره آموزشی مدیریت فرهنگی در حوزه علمیه خواهران برگزار می شود

دوره آموزشی مدیریت فرهنگی در حوزه علمیه خواهران برگزار می شود

مدیریت منطقه یک حوزه های علمیه باهدف ارتقاء سطح توانمندی های علمی معاونان فرهنگی حوزه های علمیه استان تهران، دوره آموزشی مدیریت فرهنگی برگزار می کتد.

معاون فرهنگی مدیریت منطقه یک حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: این دوره آموزشی باتوجه به ارزش و اهمیت امور فرهنگی و به منظور افزایش توانایی های علمی و اجرایی معاونان فرهنگی حوزه های علمیه استان تهران برگزار می شود. 

فاطمه حبیبی افزود: این دوره آموزشی با همکاری کانون اندیشه جوان و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در محورهای مختلف مانند مبانی و اصول تعلیم وتربیت، آسیب شناسی فرهنگی، جریان شناسی فرهنگی مانند بهائیت، وهابیت، شیطان پرستی و معنویت گرایی بومی و غیربومی برگزار می شود .

وی افزود: این جلسات به صورت هفتگی  در روزهای پنج شنبه  در حوزه های علمیه تهران برگزارمی شود.

کد مطلب 1044301

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