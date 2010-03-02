به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معرفی جاذبههای گردشگری استان در قالب اقلام تبلیغاتی از دیگر برنامههای اداره کل میراث فرهنگی برای این جشن است.
وی افزود: همچنین در جشن ملی نوروز و اقوام ایرانی، شیرینی محلی استان همچون بژی برساق و کله کنجی و آش محلی استان ایلام طبخ و توزیع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ایلام همچون گلیم نقش برجسته، جاجیم و سفال در معرض دید شرکت کنندگان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.
دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام با اشاره به یکی از برنامههای ستاد برای ایام نوروز، تصریح کرد: مقرر شده است در زمان تحویل سال نو مراسم ازدواج دو تن از همکاران اداره کل میراث فرهنگی در قلعه والی برگزار شود.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام یادآور شد: با برگزاری این مراسم علاوه بر نمایش عروسی به شیوه سنتی در ایلام به مسافران و گردشگران نوروزی، فضایی شاد و مفرح برای گردشگران و مردم استان فراهم خواهد شد.
ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: اجرای موسیقی سنتی با سازهای محلی از جمله برنامههای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام برای جشن ملی نوروز است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معرفی جاذبههای گردشگری استان در قالب اقلام تبلیغاتی از دیگر برنامههای اداره کل میراث فرهنگی برای این جشن است.
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