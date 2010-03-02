به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معرفی جاذبه‌های گردشگری استان در قالب اقلام تبلیغاتی از دیگر برنامه‌های اداره کل میراث فرهنگی برای این جشن است .



وی افزود: همچنین در جشن ملی نوروز و اقوام ایرانی، شیرینی محلی استان همچون بژی برساق و کله کنجی و آش محلی استان ایلام طبخ و توزیع خواهد شد .



وی خاطرنشان کرد: صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ایلام همچون گلیم نقش برجسته، جاجیم و سفال در معرض دید شرکت ‌کنندگان و علاقمندان قرار خواهد گرفت .



دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام با اشاره به یکی از برنامه‌های ستاد برای ایام نوروز، تصریح کرد: مقرر شده است در زمان تحویل سال نو مراسم ازدواج دو تن از همکاران اداره کل میراث فرهنگی در قلعه والی برگزار شود .



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام یادآور شد: با برگزاری این مراسم علاوه بر نمایش عروسی به شیوه سنتی در ایلام به مسافران و گردشگران نوروزی، فضایی شاد و مفرح برای گردشگران و مردم استان فراهم خواهد شد.