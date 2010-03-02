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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۸

بعد از چندین بار وقفه /

لیگ داخل سالن تیراندازی با کمان 20 اسفند آغاز می‌شود

لیگ داخل سالن تیراندازی با کمان 20 اسفند آغاز می‌شود

چهارمین دوره مسابقات لیگ داخل سالن تیراندازی باکمان ایران بعد از چندین بار وقفه از 20 اسفندماه و با حضور 16 تیم آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری نشست هماهنگی سازمان لیگ تیراندازی با کمان به منظور مشخص شدن تکلیف تیم های شرکت کننده و تعیین زمان برای برگزاری چهارمین دوره این دوره از رقابتها 20 اسفند ماه به عنوان زمان آغاز لیگ سال 88 اعلام شد.

چند بار وقفه برگزاری این مسابقات از اول دی ماه سال جاری باعث شد تا سازمان لیگ تیراندازی باکمان با هدف تشویق تیم ها برای شرکت در این دیدارها هزینه ورودیه لیگ را حذف کند.

همچنین در نشست امروز مصوب شد تا چندین کمیته از جمله کمیته ارزشیابی برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات به سازمان لیگ تیراندازی با کمان ایران افزوده شود.

هفته نخست این رقابتها همراه با برگزاری مراسم افتتاحیه 20 اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد. شرکت بیمه توسعه اردبیل، شاهین میانه، لرستان، پارس، شهدای درکه، قزوین، خراسان رضوی، نوشین لاهیجان، چهار محال و بختیاری،‌کنگره 60، شهیدجعفریان همدان، زنجان، شهرداری همدان و ماهان پرسپولیس 16 تیمی هستند که برای حضور در چهارمین دوره مسابقات لیگ امسال اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 1044306

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