به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی روزسه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که مراسم چهارشنبه آخر سال در باورهای دینی ما جایگاهی ندارد، بیان داشت: مراسم چهارشنبه سوری، امروزه از حالت یک آیین بیرون رفته و به یک فساد اجتماعی تبدیل شده است که باعث ایجاد نا امنی، رعب و وحشت و وارد آوردن خسارت به جسم و جان انسان‌ها و در برخی اوقات خسارت به اموال دولتی و خصوصی اشخاص می‌شود.



فرمانده نیروی انتظامی استان قم در ادامه افزود: وارد آوردن خسارت به جسم و جان افراد و اموال دولتی برخلاف عرف و قانون است و نیروی انتظامی مصمم است با این گونه کارها به شدت برخورد کند.



توکلی در خصوص نحوه برخورد با متخلفان در این مراسم بیان داشت: نیروی انتظامی در قدم اول به ارشاد و راهنمایی افراد می‌پردازد و در مرحله بعد، اگر افرادی بخواهند از موازین تعیین شده قانونی تخطی کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد؛ کما اینکه نیروی انتظامی امسال افرادی را که در سنوات گذشته و به خصوص سال گذشته برای شهروندان در این زمینه ایجاد مشکل می‌کردند را با توجه به سوابقشان روز سه شنبه بازداشت خواهد کرد و اجازه فعالیت به آنها را نخواهد داد.



وی با بیان این مطلب که هیچ مواد محترقه مجازی در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اضافه کرد: بنابراین چون هیچ نوع مواد محترقه و منفجره استانداردی در کشور وجود ندارد، تمامی این مواد اعم از پرصدا و کم صدا، پرخطر و کم خطر از نظر قانونی ممنوع است و هیچ فروشنده‌ای حق فروش آنها را نخواهد داشت.



توکلی تصریح کرد: هیچ‌گونه مجوزی برای هیچ فرد یا شرکتی در جهت تولید مواد محترقه صادر نخواهد شد و بنابراین اگر مغازه‌ها و صنوف اقدام به تولید و یا فروش این مواد در سطح استان نمایند، مغازه آنها پلمب خواهد شد.



سردار توکلی خطاب به فروشندگانی که کالاهای آنها موادی است که می‌توان از آنها برای تولید مواد دست‌ساز استفاده کرد، هشدار داد و بیان داشت: این گونه مشاغل باید مراعات کنند که در این مدت‌، این مواد را نفروشند و یا فروش آن‌ها کنترل شده و به افراد مجاز صورت گیرد.



وی با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم عنوان کرد: با توجه به جایگاه ویژه شهر قم‌، امیدواریم شاهد هیچ‌گونه ناهنجاری در این شهر نباشیم و با حضور مسئولانه مردم بتوانیم روزهای پایان سال را به خوبی مدیریت کنیم.



سردار توکلی در پایان از خانواده‌ها خواست تا در روزهای آخر سال مراقب فرزندان خود باشند تا شادی نوروز آنها به غم تبدیل نشود و هر گونه موارد مشکوک را در زمینه تولید و یا فروش مواد محترقه به نیروی انتظامی اطلاع دهند.