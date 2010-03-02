ذخیره سازی کالاهای اساسی ایام نوروز در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محسن مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: به منظور سهولت دسترسی و خرید کالاهای با کیفیت و ارزان قیمت توسط شهروندان در روزهای پایانی سال در تمامی شهرستانهای استان نمایشگاه های فروش بهاره برگزار می شود که در این نمایشگاه ها در 380 غرفه محصولات و مایحتاج عمومی مردم عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به ذخیره سازی کالاها و محصولات مورد نیاز مردم برای عرضه در نمایشگاه ها و در سطح بازار خاطر نشان کرد: در حال حاضر بالغ بر 500 تن برنج، 200 تن روغن نباتی، 600 تن سیب زمینی، 160 تن گوشت منجمد، 150 تن قند و شکر، یک هزارو 500 تن پرتقال و 500 تن مرغ منجمد توسط سازمان بازرگانی استان ذخیره سازی شده است که به زودی روانه بازار خواهد شد.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اعلام کاهش قیمت مرغ از هفته آینده در استان اضافه کرد: با تفاهمی که با اتحادیه تولید کنندگان مرغ، صندوق حمایت از محصولات کشاورزی و کشتارگاه های استان صورت گرفته مقرر شده است از ابتدای هفته آینده نرخ خرید مرغ برای مصرف کننده به دو هزار و 800 تومان کاهش یابد.

مبارکی ضمن تأکید بر نظارت و بازرسی مستمر بر قیمت ها برای تنظیم بازار افزود: طرح نظارتی پایان سال از تاریخ دهم اسفند ماه در سطح استان اجرا می شود که هدف آن تشدید بازرسی بر اقلام پرمصرف و رسیدگی فوری به گزارشات مردمی از طریق واحدهای بازرسی سازمان بازرگانی و مجامع و ناظرین افتخاری است.



