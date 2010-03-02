رئیس سازمان تعزیرات به جمع خبرنگاران نیامد !

به گزارش خبرنگار مهر، براساس دعوت رسمی سازمان تعزیرات حکومتی ، خبرنگاران امروز به سازمان تعزیرات حکومتی رفتند تا نشست مطبوعاتی علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با کشیکهای نوروزی برای بازرسیهای مرتبط با تنظیم بازار ایام پایانی سال را پوشش دهند.

قرار بر این بود که این نشست خبری ساعت 11 صبح امروز برگزار شود که متاسفانه بعد از 45 دقیقه تاخیر، مشخص شد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در اتاقی دیگر در حال مصاحبه تلویزیونی با شبکه خبر و واحد مرکزی خبر است.

پس از آنکه این امر که با اعتراض خبرنگاران مواجه شد، محمدحسن سرابیان مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در جمع خبرنگاران، تاخیر نمایندگان برخی رسانه های گروهی را دلیل اصلی عنوان و تصریح کرد: رئیس سازمان درخواست کرده بود که علاوه بر طرح مبحث کشیک نوروزی سازمان تعزیرات، اطلاعات چند پرونده فساد دانه درشت نیز به خبرنگاران ارایه شود؛ به همین دلیل نشست خبری با تاخیر شروع شد. در حالی که پانزده دقیقه پس از بیان این اظهارات، باز هم رئیس سازمان در جمع خبرنگاران حاضر نشد.

خروج خبرنگاران خبرگزاریهای ایرنا، فارس، مهر، موج، ایسکانیوز و روزنامه جوان به نشانه اعتراض از این سازمان درحالی صورت گرفت که هیچ نماینده ای از روابط عمومی یا دفتر علی مژدهی پور، مانع از خروج خبرنگاران نشد.