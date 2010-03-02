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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

گاما آلومینا در ابعاد نانو در کارخانجات لعاب مشهد تولید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعالی کارخانجات لعاب مشهد گفت: در راستای تولید کاتالیستهای صنایع نفت و پتروشیمی محققان مرکز تحقیقات پرطاووس وابسته به گروه کارخانجات لعاب مشهد به دانش فنی و ساخت پایه کاتالیست گاما آلومینا دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس یوسفی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: تولید ماده اولیه گاما آلومینا با روشی نوین که از مزایای عمده آن سطح ویژه محصول است که خود عامل بسیار مهمی در پایه کاتالیست گاما آلومینا به حساب می آید.

مدیر عالی کارخانجات لعاب مشهد گفت: کاتالیست گاما آلومینا پایه بسیاری از کاتالیست‌های صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز است که هم به عنوان کاتالیست و هم به عنوان جاذب کاربرد دارد.

وی اظهار داشت: کاتالیست گاما آلومینا برای اولین بار درایران با روش ابداعی این مرکز تولید می‌شودکه علاوه بر کاربرد در ساخت کاتالیست های مورد مصرف در صنایع نفت در سایر صنایع از جمله ساینده ها ، دیرگدازها ، سرامیکهای اکسیدی پیشرفته نیز کاربرد دارد.

مدیر عالی کارخانجات لعاب مشهد گفت: در حال حاضر نیاز کشور سالانه 400 تن است و این واحد با ظرفیت تولید روزانه 100 کیلوگرم بخشی از این نیاز را تامین کرده و امید داریم با بهره برداری از طرحهای جدید پتروشیمی و افزایش میزان مصرف این نوع مواد بتوانیم ظرفیت تولید آن را تا سه هزار تن در سال افزایش دهیم.

یوسفی گفت: در مقایسه کارایی نیز این نوع کاتالیست با بهترین نمونه خارجی برابری می کند.

کد مطلب 1044316

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