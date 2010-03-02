منابع ژنتیکی نگهداری شده گیاهان زراعی به 66 هزار مورد رسید

جواد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در سال 88 - 87 کل منابع ژنتیکی نگهداری شده گیاهان زراعی به 65 هزار و 947 نمونه ژنتیکی رسید.

وی از اجرای 62 طرح تحقیقاتی در زمینه ژنتیک ومنابع ژنتیکی طی سال گذشته و امسال در کشور خبر داد و بیان کرد: این طرحها مربوط به ثبت اطلاعات شناسنامه ای منابع ژنتیکی، شناسایی و ثبت بتانیکی، احیای مواد ژنتیکی، تمیز کردن و تجزیه بذرها و نیز بسته بندی و نگهداری آنها در سردخانه است.

این مسئول عنوان کرد: از این تعداد 15 طرح در زمینه جمع آوری و شناسایی منابع ژنتیکی و 47 طرح نیز در زمینه ارزیابی ژنتیکی به انجام رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: آخرین وضعیت منابع ژنتیکی گیاهان زراعی حفاظت شده در مجموعه های مختلف این بخش شامل غلات، حبوبات، دانه های روغنی، علوفه، سبزی و سیفی، کدوئیان ، گیاهان دارویی و صنعتی و خویشاوندان وحشی آنها است.

مظفری با اشاره به اینکه مجموعه سبزی و صیفی به مرز 10 هزار و 254 نمونه ژنتیکی رسیده است، افزود: اضافه شدن مجموعه های جدید از جمله توت از دیگر دستاوردهای مهم سال زراعی 87-88 محسوب می شود.

منابع ژنتیکی از ارزشمندترین منابع طبیعی و جزو ثروت ملی هر کشور محسوب می شوند

وی یادآور شد: منابع ژنتیکی از ارزشمندترین منابع طبیعی و جزو ثروت ملی هر کشور محسوب می شوند و ایران براساس مدارک و شواهد موجود از نظر ذخایر ژنتیک گیاهی جزو غنی ترین کشورهای دنیاست.

مظفری خاطرنشان کرد: "بانک ژن گیاهی ملی ایران" موسسه ای است که تحقیقات پایه درزمینه ژنتیک گیاهی و حفاظت و بهره برداری از این منابع را در کشور ما برعهده دارد.

وی اضافه کرد: حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه کشاورزی کشورهاست و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

این مسئول افزود: بانک ژن گیاهی ملی ایران چند مسئولیت عمده را برعهده دارد که عبارتند از جمع آوری، شناسایی و بهره برداری از ذخایر گیاهی در سطح ملی و تحقیقات ژنتیک پایه.

رئیس بانک ژن گیاهی ملی ایران اظهار داشت: لازم است حمایت از فعالیتهای مربوط به جمع آوری ذخایر ژنتیکی گیاهی افزایش یابد و مسئولان ذیربط در این زمینه تعامل کافی و مطلوبی داشته باشند.

به گفته مظفری، انجام فعالیتهای لازم در جهت جمع آوری ذخایر ژنتیکی یکی از لازمه های تولید ارقام گیاهی مطلوب است.