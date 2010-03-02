  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

زارع نژاد در گفتگو با مهر:

گزارش برنجهای آلوده مستندات علمی ندارد

گزارش برنجهای آلوده مستندات علمی ندارد

مشاور وزیر بهداشت در مورد گزارش روز گذشته مجلس از آلودگی برنجهای وارداتی، گفت: در این گزارش هیچ گونه مستند علمی دیده نمی شود و بر اساس نقل قولهای رسانه ها تهیه شده است.

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: موضع وزارت بهداشت در خصوص آلودگی برنجهای وارداتی، همان بررسیهای قبلی است که با همکاری موسسه استاندارد ایران صورت گرفت.

گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس درباره وضعیت برنجهای وارداتی با منشاء کشور هندوستان در جلسه علنی روز گذشته مجلس توسط عباس رجایی، رئیس کمیسیون قرائت و طی آن اعلام شد که برنجهای هندی آلوده است.

زارع نژاد با تاکید بر اینکه هیچ مطلب جدید در این گزارش دیده نمی شود، افزود: بنده گزارش کمیسیون را خوانده ام و معتقدم که بر اساس نقل قولهای رسانه ای تهیه شده است.

بر اساس گزارش ستاد ملی بررسی سلامت برنج که پاییز امسال و به دنبال جنجال آلودگی برنجهای وارداتی اعلام شد، نتایج به دست آمده مشخص می کند که تمامی برنجهای وارداتی دارای مجوز، بدون هر گونه آلودگی بوده و از نظر رعایت معیارهای بهداشتی و استانداردهای لازم مورد تایید هستند.

کد مطلب 1044319

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها