گزارش برنجهای آلوده مستندات علمی ندارد

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: موضع وزارت بهداشت در خصوص آلودگی برنجهای وارداتی، همان بررسیهای قبلی است که با همکاری موسسه استاندارد ایران صورت گرفت.

گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس درباره وضعیت برنجهای وارداتی با منشاء کشور هندوستان در جلسه علنی روز گذشته مجلس توسط عباس رجایی، رئیس کمیسیون قرائت و طی آن اعلام شد که برنجهای هندی آلوده است.

زارع نژاد با تاکید بر اینکه هیچ مطلب جدید در این گزارش دیده نمی شود، افزود: بنده گزارش کمیسیون را خوانده ام و معتقدم که بر اساس نقل قولهای رسانه ای تهیه شده است.

بر اساس گزارش ستاد ملی بررسی سلامت برنج که پاییز امسال و به دنبال جنجال آلودگی برنجهای وارداتی اعلام شد، نتایج به دست آمده مشخص می کند که تمامی برنجهای وارداتی دارای مجوز، بدون هر گونه آلودگی بوده و از نظر رعایت معیارهای بهداشتی و استانداردهای لازم مورد تایید هستند.