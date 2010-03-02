دستفروشان گرگان ساماندهی می شوند

ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای استقرار موقت دستفروشان سه مکان چهارشنبه بازار، پارکینگ ابتدای آذر یکم و فضای واقع در شمال امامزاده عبدالله پیشنهاد شد که مکان قطعی آن به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

وی اظهار داشت: طبق ماده 55 قانون شهرداری ها اشغال پیاده روها و معابر عمومی برای هر گونه اقدامی همچون کسب وکار ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت فرارسیدن روزهای پایانی سال و پیش رو داشتن خریدهای شب عید و به منظور جلوگیری از سدمعبرهای احتمالی و در جهت رفاه عموم شهروندان، کمیته نظارت متشکل از شهرداری گرگان، نیروی انتظامی، اماکن، بازرگانی، اصناف و دادستانی، بازار گرگان را سامان می دهد.

به گفته کریمی، برای دستیابی به این هدف، شهرداری با تشکیل پنج تیم که در هر اکیپ دو مامور نیروی انتظامی نیز حضور دارند، برای جلوگیری از سد معبر اقدام می کنند.

شهردار گرگان بیان داشت: همچنین 12 گروه از مجامع امور صنفی و نظارت بر اماکن نیز کار کنترل بر کسبه را بر عهده دارند و با صدور ابلاغ کتبی به کسبه ،از انان برای جلوگیری از سد معبر خصوصا جلوی واحد های کسبی خود یاری می کنند.

وی عنوان کرد: راهور نیروی انتظامی نیز با وانت بارهای فروشنده اجناس مختلف که در گوشه و کنار شهر موجب افزایش ترافیک می شوند، برخورد قانونی خواهد کرد.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.