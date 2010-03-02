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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

دبیده در گفتگو با مهر:

مردم از سیمای شهری بندرعباس ناراضی هستند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس گفت: بسیاری از شهروندان از زیبایی شهری بندرعباس ناراضی بوده و این زیبا‌سازی را مناسب این شهر نمی‌دانند.

عبدالحسین دبیده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: با توجه به توریستی بودن شهر بندرعباس و رفت و آمد زیاد مسافران به این شهر فضای کنونی شهر در خور موقعیت آن نیست که باید به این امر توجه ویِژه‌ای شود.

وی ادامه داد: بحث زیبا سازی فضای شهری یک امر بسیار علمی بوده و هیچگونه سلیقه‌ای شخصی نباید در آن دخیل شود تا بتوان به آن استاندارد‌های لازم در خور این شهر برسیم.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس اظهار داشت: این موضوع باید در دو زمینه روبنایی و زیربنایی دنبال و برای برنامه‌ریزی و مدیریت آن برنامه‌های دقیق پیش بینی شود.

دبیده عنوان کرد: پیشنهاداتی برای تشکیل گروهی از متخصصان در امر زیبا سازی شهری داده شده که امیدواریم تائید و این کمیته هر چه زودتر کار خود را آغاز کند.

وی در مورد موضوع زیربنایی زیباسازی فضای شهری بیان کرد: برای اقدام در این زمینه باید برنامه‌های بلند مدت و دقیق طراحی شود تا هزینه‌های اضافی و دوباره کاری انجام نگیرد.  

کد مطلب 1044359

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