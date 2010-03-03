طرح تدوین برنامه بیست ساله فرهنگی و اجتماعی رشت تصویب شد

محمد حسن عاقل منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آنچه به شهر روح و هویت می بخشد مولفه های قدرتمند و ظریف فرهنگی است و بر این اساس فرهنگ در هر جامعه ای پایه توسعه پایدار محسوب می شود.

وی عنوان کرد: بررسی های آماری در مقطع سال 85 نشان می دهد که 69.6 درصد از جمعیت کل کشور در شهرها زندگی می کنند که از این میزان سهم کلان شهرها در مراکز استانها 50 درصد است لذا این رشد کمی همراه با عقب ماندگی کیفی بوده که خود باعث بروز مشکلات عمده ای در سطح کشورهای بزرگ شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا با بیان اینکه روزمرگی، بی برنامگی، موازی کاری، عدم انسجام و هدفمندی، فقدان افق روشن و چشم انداز مشخص، کمیت گرایی در حوزه سیاست گذاری و مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، افزود: شورا و شهرداری باید در قالب مدیریت واحد شهری علاوه بر توجه به مسائل فنی و شهرسازی، کالبدی و خدماتی به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرها به عنوان یکی از زیرساختها و بنیانهای مهم شهری بپردازند.

وی با تأکید بر اینکه سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای حوزه فرهنگی و اجتماعی باید در چارچوبی منطقی، هدفمند و جامع مبتنی بر مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی همراه با تعیین محور ها و راهبردها و شاخصه های قابل اندازه گیری باشند، گفت: این مؤلفه ها لزوم تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری در شهرداری را بیش از پیش آشکار می کند.

عاقل منش با تشریح جزئیات طرح الزام شهرداری رشت به مطالعه و تدوین برنامه بیست ساله فرهنگی و اجتماعی با نگاه به افق 1404 اظهار داشت: این طرح که به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، در صحن علنی شورا به تصویب رسید مواردی چون زمینه سازی برای احیای الگوی زندگی اسلامی در شهر، تأمین امنیت پایدار اجتماعی، حفظ میراث فرهنگی، هنری و بومی، غنی سازی اقدامات فرهنگی شهرداری، سالم سازی فضای فرهنگی، تحقق مهندسی فرهنگی، انسجام بخشی به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری، جلب مشارکت شهروندان، تأکید بر رویکرد انسان سالم، پرهیز از تصدی گری و موازی کاری برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی، بهره گیری از ظرفیتهای دینی و بومی را در بر می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تصویب طرح پیشنهادی دیگری از سوی کمیسیون فرهنگی در صحن علنی شورا مبنی بر الزام شهرداری رشت به انجام مطالعات فنی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی برای تمامی طرحها و پروژههای زیربنایی، اجرای این طرح را پس از ابلاغ به شهرداری گامی در راستای تحقق سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری پیرامون تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور دانست و افزود: شهرداری رشت موظف است از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارزیابی راهبردی، فنی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی، مهندسی ارزش، برآورد های مالی و ارائه برنامه زمان بندی برای تمامی طرحها و پروژههای زیربنایی، توسعه و عمرانی اعم از آنکه از منابع مالی شهرداری، دولتی و یا مشارکتی استفاده می کنند قبل از اجرا و پس از اتمام و بهره برداری و نگهداری از آنها نیزاقدام شود.

عضو شورای شهر رشت تأکید کرد: نظارت بر حسن اجرای این دو مصوبه بر عهده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا بوده و بررسی و تصویب مطالعات توجیهی طرحها در این کمیسیون صورت می گیرد.