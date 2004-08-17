اخباري از خانه هاي فرهنگ مناطق مختلف تهران

* خانه فرهنگ دولت آباد ، وابسته به منطقه جنوب سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران ، در ادامه فعاليت هاي نهضت تابستانه و در راستاي ساماندهي اوقات فراغت شهروندان منطقه ، كلاسهاي شبهاي نجوم رابرگزار مي كنند .

علاقمندان مي توانند روزهاي سه شنبه هر هفته از ساعت 30/20 تا 22 به محل اين خانه فرهنگ مراجعه كنند .

* يك تصوير يك نوشته عنوان مسابقه اي است كه هر هفته در محل خانه فرهنگ رازي برگزار مي شود .

* خانه فرهنگ و كتابخانه فرزانگان در راستاي نهضت فرهنگي تابستان 83 مراسم بزرگداشت علامه مجلسي را با حضور استاد سيد عباس علم الهدي برگزار مي كند .

اين برنامه 28 مرداد ماه در محل اين خانه واقع در نارمك ، ميدان هلال احمر ، انتهاي گلستان ، كوچه شهيد گلستاني برگزارمي شود .

* سلسله جلسات انس و معرفت ، جمعه اين هفته در فرهنگسراي دانشجو برگزار مي شود .

در اين نشست در مورد انسان و هوش مصنوعي ، تكنولوژي ، نجوم روز ، علم و محيط زيست ما و روانشناسي صحبت مي شود .

* به مناسبت ميلاد با سعادت مولي الموحدين علي ابن ابيطالب (ع) مسابقه خوشنويسي با عنوان " من كنت مولا و هذا علي مولي" توسط خانه فرهنگ تلاش برگزار مي شود .

* خانه فرهنگ ابوسعيد در منطقه منيريه ، امسال با برنامه هايي تحت عناوين عكاسي سيار ، قرائت خانه ، نقاشي ديواري ، مسابقه ادبي ، نمايشگاه تجسمي ، خانه اخبار و مشاوره خانواده ، در جهت ساماندهي اوقات فراغت شهروندان تلاش مي كند .

* خانه فرهنگ نصر كارگاه حقوق شهروندي را برگزار مي كند .

در اين كارگاه كارشناسان برنامه به مسائل مختلفي در مورد حقوق شهروندي پاسخ مي دهند . علاقمندان جهت شركت در اين برنامه مي توانند به خيابان نصر ، خيابان چهارم ، ساختمان شهرداري مراجعه كنند .