نوروز مظهر هویت ایرانی است

دکتر محمد بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی گفت: اگر نوروز نمی‌بود، ایران نمی‌بود تا اندیشه‌ها و فرهنگهای کنونی در آن جای گیرند. بنابراین نوروز از عوامل حفظ اندیشه ها و فرهنگهای ایرانی است .

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت در دلیل ماندگاری نوروز در فرهنگ ما اظهار داشت: به سبب اندیشه‌های نیکی است که در این آئین کهن وجود دارند، زیرا نوروز آدمیان را به هم نزدیک می‌کند، قلبها را به هم پیوند می‌زند، موجب اتحاد و اتفاق است، ذهن را به عالم بالا معطوف می‌سازد، نور و روشنایی را که بنا به گفته فردوسی عامل اصلی پیدایش چنین روزی است و نماد قداست است به یاد انسان می‌آورد و از آنجا که با قلبها پیوند دارد پیوسته مورد احترام همه آدمیان در طول تاریخ بوده است.

بقایی درباره اینکه نوروز تا چه اندازه می تواند نماد روح و روحیه ایرانی باشد گفت: نوروز ظرفی است که تمامی آئینها، سنتها، فرهنگ ها، آداب و رسوم ایرانی که در مجموع می توان به آن تاریخ اقوام ایرانی را عنوان داد درخود جای داده است.

نویسنده کتاب "تصحیف غربزدگی" در ادامه اظهار داشت: بسیاری از نمادهای بزرگ فرهنگی تاریخ ایران با نوروز پیوند دارند. از آنجا که نوروز در طول هزاره‌ها پیوسته برای مردم ایران امید و پیروزی را در آغاز هرسال زمزمه کرده و آنان را از یأس و نا امیدی رهانیده بنابراین به عنوان مبارزی همیشه پیروز که هر ساله همانند عقل سرخ جوانتر می‌شود مورد علاقه همه کسانی است که با فرهنگ نوروزی تربیت یافته‌اند. از این روست که در ایام نوروز هر ایرانی با تبسمی مهرانگیز به ایرانی دیگر می‌گوید "نوروزتان پیروز".