کتابهای برگزیده شورای کتاب کودک در سال ۸۷ معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "طبقه هفتم غربی" نوشته جمشید خانیان و "لالایی برای دختر مرده" نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی هر دو از انتشارات افق برگزیدگان در بخش داستان تالیفبودند.

"گرگ آوازخوان" نوشته عبدالصالح پاک از مجموعه مرز پر گهر و کتابهای "راز"زهره پری‌رخ و "طوطی و بازرگان" آتوسا صالحی از مجموعه ی نیستان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، "پرنده گفت شاعرم" از سروده‌های افسانه شعبان‌نژاد از انتشارات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و "دلم برای تو تنگ است" آتوسا صالحی از انتشارات پیدایش، "چشم بهشتی" با ترجمه نسرین وکیلی از نشر آفرینگان و "موش مترو" با ترجمه مریم واعظی از انتشارات صدا عنوان آثار ویژه شناخته شدند.

"فرهنگنامه کودکان و نوجوانان" که دوازدهمین جلد آن در چهل و نهمین سالگرد شورا رونمایی شد، جایزه بخش کتابهای مرجع را از آن خود کرد.

در بخش تصویرگری از هدا حدادی با تصویرگری کتاب "دو دوست" از انتشارات شباویز، مهکامه شعبانی با تصویرگری "به دنبال فلک" و پژمان رحیمی‌زاده با تصویرگری کتاب "سلطان و آهو" هر دو از مجموعه مرز پرگهر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تقدیر شد.

در بخش فلسفه کتاب "چگونه دنیا را متحد کنیم" و "دنیایی را تصور کن" با ترجمه پروانه عروجی نیا از انتشارات آسمان خیال و نقد قلم و "چرا من بابام رو دوست دارم" در بخش علوم اجتماعی با ترجمه فرینوش رمضانی از نشر مریم برگزیده شدند.

در بخش هنر، بازی و سرگرمی نیز پنج اثر "پل نهم بسته بندی شد" ترجمه مریم چهر‌گان، "لطفا به هنر دست بزنید" و "نگاه کن !زبان بدن در هنر" ترجمه مریم کاکاوندی، "نگاه کن! موشکافی در هنر" ترجمه هادی تقوی و "کتاب ریتم‌ها" ترجمه مهدی غبرایی از انشارات تصنیف لوح ویژه شورای کتاب کودک را ازآن خود کردند.

کار گروه علوم شورای کتاب کودک هیچ کتابی را در این شاخه در سال ۱۳۸۷ شورایی سزاوار دریافت لوح ویژه شورا ندانست.

کتاب طوطی و بازرگان اثر آتوسا صالحی نیز، دومین جایزه جعفر پایور برای کتاب برتر در زمینه بازنویسی و بازآفرینی آثار ادبی کهن را از آن خود کرد.

شورای کتاب کودک برای دومین سال از ناشران و برای نخستین باراز مدیران هنری آثاری که لوح ویژه شورای کتاب کودک را دریافت کردند تقدیر کرد. در این بخش حمیدرضا شاه‌آبادی مدیر پروژه مجموعه مرز پرگهر از کانون پرورش فکری کودکان، بهزاد غریب‌پور مدیر هنری مجموعه مرز پر گهر محمودرضا بهمن‌پور، مدیر مجموعه هنر برای کودکان، از نشر نظر و نیز ویراستار تصویر و صفحه‌آرایی جلد یازدهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان مجید و نوید بلوچ تقدیر شد.