100 میلیارد تومان کسری بودجه شرکت واحد برای سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در جلسه روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران با بیان این مطالب گفت: در سال 88 با کسری بودجه 40 میلیارد تومانی اتوبوسرانی مواجه بودیم که به همین دلیل از معاونت مالی و اداری شهرداری درخواست تامین این کسری با ارائه متمم بودجه را داشته ایم تا بتوانیم مطالبات را پرداخت کنیم، حال آنکه در سال آتی نیز 100 میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

وی تاکید کرد: هزینه جابه جایی هر مسافر در سامانه اتوبوسرانی بدون استهلاک خودرو 300 تومان و با احتساب هزینه استهلاک خودرو بیش از 350 تومان است براین اساس و با توجه به اینکه مردم باید یک سوم هزینه های سفر را پرداخت کنند پایه 100 تومان برای هر سفر با اتوبوس رقم غیر معقول و نادرستی نیست با این وجود برای منصفانه تر شدن هزینه هر سفر براساس مسافت از یک تا چهار بلیت از مسافران می توانیم اخذ کنیم تا کسانی که مسافت کمتری طی می کنند هزینه کمتری را بپردازند.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات نامه ای را به شهرداری تهران داده است که چرا براساس مصوبات سال گذشته نرخ های سفر را واقعی نکرده اید، به همین دلیل ما امسال نرخ های واقعی هر سفر را اعلام کردیم و با توجه به اجرای طرح بلیت الکترونیک آمادگی آن وجود دارد که قیمت هرسفر با نرخ 1 تا 4 بلیت براساس مسافت از مسافران اخذ شود.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: براین اساس نرخ بلیت اتوبوس در بلندترین خطوط 100 تومان و در کوتاه ترین خطوط 25 تومان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ناوگان فعال در خطوط که کمتر از 7 کیلومتر هستند و جز کوتاه ترین خطوط اتوبوسرانی محسوب می شوند 560 دستگاه اتوبوس است و در خطوط 7 تا 12 کیلومتر هزار و 65 اتوبوس خدمات رسانی می کنند.

تشکری هاشمی افزود: در خطوط 12 تا 16 کیلومتر نیز 616 اتوبوس و در خطوط بیش از 16 کیلومتر 861 اتوبوس فعال هستند که براین اساس اکثر ناوگان در خطوط 7 تا 12 کیلومتر فعال هستند که در این خطوط 2 بلیت یعنی 50 تومان از شهروندان اخذ خواهد شد.

وی تاکید کرد: در خطوط بسیار طولانی به طور مثال خط یک تندرو که براساس مسافت جز گروه 4 بلیته قرار می گیرند برای آنکه انصاف رعایت شود و اگر به طور مثال فردی بخواهد تنها بخشی از مسیر را در این خط با اتوبوس طی کند و عادلانه نیست که 100 تومان بپردازد، اتوبوس ویژه ای در نظر گرفته شده است که این اتوبوس ها تنها بخشی از مسیر را طی می کنند و هزنیه کمتری نیز براساس طی مسافت از مسافران دریافت می کنند.

وی افزود: به طور مثال تعدادی از اتوبوس ها در این مسیر از تهرانپارس تا امام حسین را طی می کنند که هزینه سفر با آنها کمتر از هزینه طی کردن تمام خط است و برای آنکه شهروندان بتواند به راحتی این اتوبوس ها را تشخیص دهند، این اتوبوس ها با رنگهای خاص خواهند بود و در تابلوهای ال ای دی نصب شده بر روی اتوبوس مسیر مشخص می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: در واقع هزینه سفر با اتوبوس در سال 89 به طور میانگین 50 تومان خواهد بود و اگر هر شخص در سفرهای روزانه چهار مسیر را با اتوبوس طی کند روزانه هزینه سفرش 200 تومان می شود که واقعا در هزینه های خانوار رقم بسیار ناچیزی است با این وجود حمایت از گروه های خاص مورد توجه و در دستور کار خواهد بود.