فاز سوم تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد به بهره برداری رسید

گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان صبح سه شنبه در حاشیه بهره برداری از این تصفیه خانه به خبرنگار مهر گفت: فاز سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد با ظرفیت 150هزار نفر با فرایند لجن فعال و هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد دارای سه فاز است که فاز اول و دوم با فرایند لاگون هوازی و بی هوازی مورد بهره برداری قرار گرفته و فاز سوم با فرایند لجن فعال در حال بهره برداری آزمایشی می باشد که امروز افتتاح شد.

دالوند از احداث و بهره برداری چهار تصفیه خانه فاضلاب در این استان خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر در 4 شهر خرم آباد، بروجرد، پلدختر و الیگودرز تصفیه خانه فاضلاب احــــداث و بهره برداری از آن آغاز شده است.