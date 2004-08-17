اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري به دنبال كانديداي اصلح باشند

به گزارش خبرگزاري مهر، توكلي اضافه كرد: در صورتي كه مجلس در خدمت به مردم توفيق يابد، به احتمال قريب به يقين، قدرت اجرايي در دست نيروهاي مدافع نظام قرارگرفته و اعتماد مردم به حاكميت ديني تقويت مي شود.



نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: براي موفقيت مجلس هفتم درپاسخگويي به مطالبات مردم، بايد تمام نيروهاي را صرف مسائل واقعي كنيم.



توكلي با اشاره به انتخاب كانديداي اصلح گفت: كانديداهاي مطرح اصولگرايان تقريبا در شرايط برابري قرار دارند لذا ضروري است به انتخاب كانديداي اصلح بپردازند.



رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي افزود: يكي از صفات جدي براي نامزد اصلح اين است كه اصل بر مشورت و استماع آراء صاحب نظران باشد وليكن استقلال راي خود را حفظ نمايد چرا كه در غير اين صورت كانون هاي قدرت، او را در مسيرهايي قرار مي دهند كه ممكن است مطالبات مردم آسيب ببيند.



وي با برشمردن شاخصه هاي اصولگرايان گفت: اگر افرادي دفاع از تماميت اسلام را برنامه و اعتقاد خود قرار دهند و بر مردمي بودن حكومت اصرار داشته باشند به قطع در جريان اصولگرا قرار مي گيرند.



توكلي درخصوص مناسبات دولت و مجلس گفت: مجلس محكم و آزادمنشانه با دولت تعامل خواهد كرد كه دولت بداند مجلس در مطالبات مردم محكم و قاطع است.



عضو هيات رئيسه فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم رشد، عدالت محور را الگوي توسعه اقتصادي اكثريت مجلس ذكر كرد و گفت: در كشورهاي غربي، الگوهاي توسعه ، يك سيري را طي كرده اند تا به اينجا رسيده اند در آغاز به رشد تكيه كرده و بعد از آن علاوه بر رشد به نيروهاي انساني و عدالت توجه نمودند، سپس هدف توزيع درآمد را اضافه كردند و به رشد و توسعه انساني رسيد بعد از مدتي به طبيعت توجه كرد و توسعه پايدار را نتيجه گرفت و در حال حاضر گام هايي فراتر برداشته و مسايل اخلاقي و الگوهاي توسعه اخلاقي را مورد توجه قرار داده است.



وي تاكيد كرد: ما بر اساس بايدها و نبايدهاي ديني و ملي با استفاده از تجربه بشري، اقتصاد كشور را به پيش خواهيم برد و بايد اقتضايي عمل كنيم.