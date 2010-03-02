فولادماهان شانس زیادی برای قهرمانی آسیا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جونگ جی اوگورا، رئیس کمیته فوتسال کنفدارسیون فوتبال آسیا ضمن بیان این مطلب گفت: ایران یکی از قوی ترین تیم‌های فوتسال دنیاست و AFC به شایستگی ایران را به عنوان میزبان انتخاب کرده است. با توجه به جلساتی که با عباس ترابیان، عضو کمیته فوتسال آسیا داشتیم پیش بینی می کنیم که رقابت‌های خوبی را در اصفهان شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه ایران می تواند باعث رشد دیگر کشورهای آسیایی در فوتسال شود، گفت: مطمئنا تنها رقیبان ایران در این فوتسال ژاپن و تایلند هستند که سعی دارند به ایران نزدیک شوند اما فوتسال ایران یکی از قوی ترین تیم‌های جهان است و بازی کردن با این تیم راحت نیست.

اوگورا با اشاره به نزدیکی و حساسیت رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا گفت: گرچه ایران شانس اول قهرمانی است اما نمایندگان دیگر کشورها مانند قطر، ژاپن، استرالیا با لژیونرهای برزیلی و پرویی و ایرانی به این مسابقات آمده‌اند و پیش بینی قهرمان سخت است اما شانس اول قهرمانی از آن باشگاه ایرانی است.

وی درپایان گفت: ای کاش فدراسیون فوتبال قطراز سوی فیفا تعلیق نمی شد اما این اتفاق افتاده و پیکارهای قهرمانی آسیا با 9 تیم برگزار می شود. با توجه به اینکه هنوز برای میزبان دوره بعدی این مسابقات تصمیم نگرفته‌ایم اما شانس میزبانی کشورهای قطر، تایلند و ژاپن زیاد است.

مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از تاریخ 13 اسفندماه در سالن پیروزی اصفهان آغاز خواهد شد.