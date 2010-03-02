احداث نیروگاه خرم آباد در گرو جابجایی کارخانه سیمان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا متولیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل اصلی نیروگاه خرم آباد کارخانه سیمان است و درصورت عدم جابجایی این کارخانه نیروگاه احداث نخواهد شد.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای بازگشایی "ال سی" نیروگاه افزود: به محض باز شدن "ال سی" عملیات اجرایی نیروگاه خرم آباد ادامه خواهد یافت.

مدیر عامل نیروگاه خرم آباد با تاکید بر اینکه تمام تلاشهای ما در راستای جابجایی کارخانه سیمان است، یادآور شد: در حال حاضر سازمان محیط زیست با تدوین لایحه ای به حکم دیوان عدالت اداری در زمینه جابجایی نیروگاه اعتراض کرده و به زودی این موضوع بررسی شود.

متولیان با اشاره به انتقال مصالح طی هفته های اخیر از محل نیروگاه خرم آباد، یادآور شد: انتقال مصالح از سوی این شرکت نبوده است و بلکه پیمانکار با توجه به اینکه در کرمانشاه نیز یک نیروگاه دارد در راستای رفع نیاز خود این مصالح را انتقال داده است.

وی با تاکید بر اینکه ما امیدوار به جابجایی کارخانه سیمان هستیم، ابراز امیدواری کرد: قبل از پایان سال با تامین اعتبار ارزی کار احداث نیروگاه ادامه یابد.

مدیر عامل نیروگاه خرم آباد با تاکید بر اینکه ما موظف به اجرای مصوبه دولت هستیم، خاطر نشان کرد: همچنین از سوی دیگر کارخانه سیمان نیز باید مصوبه دولت را مبنی بر جابجایی کارخانه اجرا کند.

متولیان با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در حکم خود بسیاری از مسائل را ندیده است ،عنوان کرد: اجرای حکم دیوان عدالت اداری خلاف عدالت است.

وی با تاکید بر اینکه احداث نیروگاه در صورت وجود کارخانه سیمان توجیه اقتصادی ندارد، خاطر نشان کرد: توربین های نیروگاه باید بیش از 20 کیلومتر از محل کارخانه سیمان فاصله داشته باشد.

به گزارش مهر، مجوز ساخت پروژه نیروگاه خرم آباد به منظور تامین بخش اعظمی از برق مورد نیاز کشور در سال 84 صادر شد و قرار بود این پروژه ظرف مدت زمان 36 ماه به بهره برداری برسد.

این در حالیست که این پروژه امروز نه تنها به بهره برداری نرسیده است بلکه مباحثی برای انتقال این صنعت مادر به یکی از استانهای همجوار به گوش می رسد که موجب بلاتکلیفی این صنعت در برزخ ماندن و نماندن شده است.

کارشناسان و مسئولان نیروگاه معتقد هستند که احداث کارخانه سیمان خرم آباد در جوار این پروژه موجب تخریب توربینهای نیروگاه می شود و به دلیل خسارات سنگین ناشی از این امر ساخت نیروگاه در محل فعلی با وجود کارخانه سیمان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

از سوی دیگر مسئولان ارشد لرستان و به ویژه کارشناسان محیط زیست نیز تاکید دارند که احداث یک کارخانه آلاینده در نزدیکی مرکز لرستان با جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر در بلندمدت تبعات زیست محیطی خطرناکی در پی دارد که نمونه این آلودگی را پیش از این در شهرستان دورود لرستان به مدت "نیم قرن" شاهد بوده ایم.

با این اوصاف از ابتدا تلاش استاندار لرستان برای جابجایی کارخانه سیمان که با روستاهای منطقه کمتر از 350 متر فاصله دارد به نقطه دیگری از شهر خرم آباد آغاز شد که متاسفانه مسئولان کارخانه سیمان از انتقال آن امتناع کردند تا با وجود مصوبه دولت مبنی بر جابجایی کارخانه سیمان کار را به "دیوان عدالت اداری" بکشند.

این در حالیست که حدود یک ماه پیش دیوان عدالت اداری در بررسی های نهایی خود در حکمی غیر منتظره بر ضرورت ابقا کارخانه سیمان در محل فعلی تاکید کرد تا نیروگاه با شنیدن این حکم بنای رفتن بگذارد.