عدم شناخت زوجین اصلی ترین عامل طلاق /ازدواج ها تجاری شده است

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: سه عامل اقتصاد، عدم آگاهی و شناخت کم ریشه‌های اصلی طلاق در جامعه ما را تشکیل می‌دهد که باید در این زمینه رفع این مشکلات مطالعات وسیعی صورت بگیرد.

وی افزود: امروزه با گسترش زندگی شهری و وسایل ارتباط جمعی جدید مانند اینترنت، اس ام اس، بلوتوث و غیره باعث شده که دختران و پسران به شکل دیگری با یکدیگر ارتباط برقرار که این خود باعث به وجود آمدن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی فراوانی شده است.

کارشناس امور اجتماعی ادامه داد: عدم استفاده از تجربه خانواده ها توسط جوانان در انتخاب همسر آینده، در اکثر موارد به جای اینکه ازدواج بر عقل و درایت و تجربه باشد بر احساس مبتنی است.

حسن زدا ابراز کرد: بنای نهادن ازدواج بر پایه احساس شکنندگی آنرا در پی خواهد داشت، جوانانی که می خواهنند با هم ازدواج کنند باید در چند جنبه از جمله سطح طبقه اجتماعی، میزان تحصیلات، میزان درآمد، پست و رتبه کاری، بهره مندی از وسایل رفاهی و از همه مهمتر داشتن شرایط فرهنگی و مذهبی شرایط یکسانی داشته باشند.

استاد دانشگاه نداشتن عوامل ذکر شده را آغاز مناسبی برای یک طلاق زود هنگام خواند و گفت: خانواده ها می توانند با ایجاد روابط دوستانه با فرزندانشان کمک کنند آنها با عشق و علاقه والدین را به عنوان بهترین دلسوز ترین افراد برای مشاوره انتخاب کنند.

وی شرط موفقیت والدین در این زمینه را درک نیاز ها و شرایط امروز جوانان و دادن پاسخ مناسب به آین مطالبات اعلام کرد.

برخی ازدواج را تجارت می بینند.

وی اذعان داشت: نگاه منفعت طلبانه و تجاری به ازدواج نادیده گرفتن نیازهای روحی و روانی، مشکلات، دغدغه ها و شرایط جوانان موجبات طلاق را فراهم می کند.

مهریه های سنگین موجبات خانواده های تازه تشکیل شده است

حسن زدا اضافه کرد: مهریه های سنگین، تشریفات ازدواج و مبالغ بالای آن برای قوام ازدواج، موجبات فروپاشی خانواده های تازه تشکیل شده را فراهم و چنین ازدواجی مانند کسی خواهد بود که در اثر ترس از مرگ خودکشی کند.

کارشناس مسائل خانواده با بیان اینکه آلوده کردن امر ازدواج به مسائل مادی، تجملات، چشم و هم چشمی، رو کم کنی و غیره و سرانجام خوبی نخواهد اشت گفت: برای ایجاد ازدواج سالم و خانواده ای پایدار می توان از فرهنگ عمومی جامعه و رسانه های ارتباط جمعی به نحو موثری استفاده کرد.

وی اضافه کرد: دولت با فراهم کردن امکانات ازداج جوانان مانند فراهم کردن مسکن استیجاری، وام ازدواج و غیره می تواند شرایط ازدواج را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مسئولیت مستقیم ازدواج به زوجین باز می گردد خاطر نشان ساخت: عرف جامعه موجود مبنی بر اینکه حتما پسر برای خواستگاری باید پیش قدم باشد مشکلی است که می توان نسبت به درست کردن آن در جامعه اسلامی که منعی برای این مورد وجود ندارد اقدام کرد.

حسن زدا تصریح کرد: برای تغییر این عرف نخبگان علوم اجتماعی، رسانه ها و محصولات فرهنگی می توانند شکل صحیح کار را به مردم نشان و به بهترین شکل ممکن نسبت به تغییر آن اقدام کرد.

استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: در برخی مواقع دیده می شود خانواده ها بدون تحقیقات خواستگار را به دلایل بی اهمیتی مانند داشتن موی بلند رد می کنند.

حسن زدا با اشاره به تحقیقات انجام گرفته در خصوص استفاده از رسانه هایی مانند تلویزیون گفت: رسانه های ارتباط جمعی در زندگی مردم نفوذ و نقش پر رنگی پیدا کرده اند به نحوی که قادر به تغییر و یا اصلاح فرهنگ شده اند.

رسانه های خارجی عامل نابودی فرهنگ جوامع مختلف است

وی رسانه های خارجی را جزء رسانه هایی مخرب که موجبات نابودی فرهنگ جوامع را فراهم می آورند معرفی و افزود: صدا و سیما مانند دانشگاهی است که در منازل می تواند مطالب اجتماعی، علمی، مذهبی و فرهنگی را به مردم آموزش دهد.

حسن زدا بیشترین تاثیر رسانه هایی مانند تلویزیون را بر خانم های خانه دار دانست و افزود: به هر میزان که آگاهی بانوان جامعه از مسائل افزایش یابد موجبات بیشتر رشد جامعه را فراهم خواهند کرد.