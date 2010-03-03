دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان فهرست افتخار سال ۲۰۱۰ را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، در فهرست افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان که بر روی پایگاه اینترنتی این دفترنیز قرار گرفته است، مانند همیشه، کتاب های برگزیده و تازه منتشر شده از سوی کشورهای عضو این دفتر معرفی شده اند.



در سی و دومین کنگره جهانی IBBY که سپتامبر ۲۰۱۰ در شهر سانتیاگو دکامپوستلای اسپانیا برگزار می شود، به نویسندگان،‌ تصویرگران، مترجمان و ناشران این آثار دیپلم افتخار داده خواهد شد. این آثار همچنین در این کنگره در برابر دید همگان قرار خواهد گرفت و سپس در ماه‌های پس از آن در هفت نمایشگاه و رویداد بین المللی دیگر نیز به نمایش در خواهند آمد.



این فهرست دارای سه بخش کتاب های تالیف، تصویرگری و ترجمه است. هر شاخه ملی IBBY می تواند برای هر یک از این بخش ها یک کتاب معرفی کند. کشورهایی که کتابهای کودکان در آنها به بیشتر از یک زبان چاپ می شود می توانند برای هر بخش تا سه کتاب به زبان های مختلف، نیز معرفی کنند.



در فهرست سال ۲۰۱۰، سه کتاب از سوی شورای کتاب کودک (شاخه ملی IBBY در ایران) معرفی شده اند. کتاب "من هشتمین آن هفت نفرم" از عرفان نظرآهاری در بخش تالیف، کتاب "روباه دم بریده" با تصویرگری علی بوذری در بخش تصویرگری و کتاب "پرنیان و پسرک" با ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی، در بخش ترجمه این فهرست قرار گرفته اند.



کتابهایی که از سوی کشورهای مختلف برای قرار گرفتن در این فهرست معرفی می شوند باید نشان‌دهنده بهترین و با کیفیت ترین آثار ادبیات کودکان در آن کشور باشند و برای چاپ در سراسر جهان نیز مناسب باشند. فهرست افتخار IBBY از سال ۱۹۵۶ تاکنون هر دو سال یک بار با هدف تقویت درک و پیوند بین فرهنگی منتشر می شود.



کتابهای فهرست افتخار،‌ از نخستین دوره تا به امروز،‌ به شکل دائمی در کتابخانه بین المللی کتاب های کودکان مونیخ (International Youth Library in Munich)، موسسه رسانه و کودک و نوجوان سوییس (Swiss Institute for Child and Youth Media) در زوریخ، موسسه پژوهشی بایبیانا (Bibiana Research Collection) در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی، دفتر IBBY در توکیو و کتابخانه دانشگاه نورت وسترن در شهر ایوانستون ایالت ایلینویز آمریکا نگهداری می شوند.

