حمایت جبهه پیروان از بررسی سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش خبرنگار سیاسی سید کمال‌الدین سجادی در نشستی امروز سه شنبه با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره موضع گیریهای اخیر در برابر پیشنهادات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین سیاست های کلی انتخابات چیست، با بیان این مطلب افزود: تعیین سیاست های کلی انتخابات از سوی مجمع مربوط به ماههای اخیر نیست بلکه در پی نامه و دستور مقام معظم رهبری به رئیس مجمع در سال گذشته است.

وی با بیان اینکه در این زمینه غلو شده است و قرار نیست مجمع با تعیین سیاست های کلی انتخابات زمینه حذف شورای نگهبان را فراهم کند، ادامه داد: مجمع پس از تعیین سیاست های کلی انتخابات آن را به رهبری ارائه می دهند و در اینجا به عنوان مشاور رهبری در این حوزه عمل می کنند.

سجادی با تاکید بر اینکه این طرح تنها مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نیست و در آن برخی تنگناها در انتخابات ذکر شده است گفت: در عین حال که قانون انتخابات قانون بدی نیست ولی به هر ترتیب هر قانون بشری این استعداد را دارد که بی‌نقص‌تر شود ولی واقعیت این است که ما باید قانون انتخاباتی داشته باشیم که از کمترین نقص برخوردار باشد و این‌طور نباشد که هر مجلس و دولتی که می‌آید بخواهد این قانون را تغییر دهد.

وی بحث‌های مطرح شده پیرامون اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بحث‌هایی کارشناسی عنوان کرد و افزود: چه اشکالی دارد که قوانین به سمت بی‌نقص‌تر شدن برود.

این فعال سیاسی در پاسخ به کسانی که معتقدند هدف مجمع تشخیص مصحلت نظام از بررسی چنین طرحی حذف شورای نگهبان است، گفت: هیچ‌گاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها قانونی تصویب نمی‌کنند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. برخی افراط می‌کنند در حالی که بحث حذف شورای نگهبان به هیچ ‌وجه مطرح نیست.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین با تبریک میلاد پیامبر اعظم(ص) و هفته‌ وحدت ابراز امیدواری کرد که مسلمانان بتوانند در مقابل کسانی که اسلام‌ستیزی را پیشه‌خود کرده‌اند و با فریب، مکر و حیله به ترویج اسلام‌هراسی می‌پردازند، مبارزه کنند و حقانیت اسلام را نشان دهند.

سجادی علت اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی دشمنان را نوع تفکرات اسلامی قلمداد کرد و اظهارداشت: این نوع تفکر دشمنان را به عکس‌العمل واداشته است.

وی همچنین به حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره و گفت: مردم با حضور ده‌ها میلیونی خود ـ که البته برخی حضور مردم را 50 تا 55 میلیون حدس زده‌اند ـ با رهبر نظام و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بیعت دوباره و حجت را بر مخالف‌خوانان و ساختارشکنان تمام کردند.

سخنگوی جبهه‌ پیروان خط امام و رهبری با اعلام قدردانی جبهه پیروان خط امام و رهبری از حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن گفت: مردم ایران پس از گذشت 31 سال پرشورتر و مصمم‌تر به خیابان‌ها آمدند و از اصول نظام حمایت و با این کار تمام تلاش‌ها و ترفندهای رنگارنگ دشمنان انقلاب را نقش بر آب کردند.

سجادی همچنین از برگزاری نشست دبیران استانی جبهه‌ پیروان خط امام و رهبری در 20 اسفند خبر داد و گفت: در این گردهمایی با حضور رئیس، نایب رئیس، مسئول تشکیلات استانی و سایر دبیران کل در ارتباط با مسائل روز، توسعه‌ کمی و کیفی در استان‌ها بحث و تبادل‌نظر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس خبرگان و با بیان این‌که رئیس مجلس خبرگان در این اجلاس پاسخ مناسبی به خواسته‌های مردم دادند، به دیدار نمایندگان و رئیس این مجلس با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار عدالت و کرامت انسان، خواسته‌ها و آرای مردم را پایه‌های نظام اسلامی قلمداد کردند و این موضوع مهمی است که آرای مردم باید در انتخابات مختلف مورد توجه قرار گیرد.

سجادی با اشاره به سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان هم‌چنین با بیان اینکه " ایشان به مطالب خوبی اشاره کردند" گفت: این سخنان می‌تواند موجب تقویت همدلی و انسجام مخصوصا در میان خواص باشد. آقای هاشمی حضور مردم در نهم دی و 22 بهمن سال جاری را نشانه وفاداری و هوشیاری آن‌ها دانستند و قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و رهبری را محور قرار دادند و مسئولیت اصلی مجلس خبرگان رهبری را حفظ و حراست از چنین اصلی برشمردند.

وی با بیان اینکه " جبهه پیروان خط امام و رهبری از نظرات خوب آقای هاشمی استقبال می‌کند" تاکید کرد: از آقای هاشمی البته جز این انتظار نبود. باعث خوشحالی است که خبرگان ملت، پیام رهبری و مردم را گرفتند و به آن عمل کردند.

وی همچنین به دیدار مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب اشاره و اظهار کرد: رهبر انقلاب در این دیدار، انقلاب اسلامی را مبتکر منطق و سیاستی نو در عرصه‌ روابط بین‌الملل با عنوان سیاست تعاملی ضد سلطه در جهان دانستند و وظیفه‌ سفرا و نمایندگان نظام را به کارگیری دیپلماسی کیفی، قوی و کارآمد در جهت پیشبرد سیاست نظام ضدسلطه تعیین نمودند. با توجه به این امر می‌توان گفت تجربه نیز ثابت کرده هر گاه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس و به طور منطقی بر اصول انقلاب ایستادگی کردند، ما شاهد پیشرفت و پیروزی در عرصه‌ دیپلماسی بوده‌ایم.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به برگزاری همایش همبستگی ملی و اسلامی برای آینده فلسطین این همایش را نمونه‌ای بارز از پیگیری سیاست ضد نظام سلطه و در راستای دفاع از حقوق مظلومین قلمداد کرد.

سجادی همچنین به دستگیری ریگی اشاره کرد و گفت: این اتفاق شکست و زلزله‌ای برای نظام سلطه و نشانه اقتدار امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود و باعث شد چهره خبیث طراحان عملیات تروریستی علیه ایران افشا شود. اگرچه این حق مسلم جمهوری اسلامی است که اقدامات ریگی را در مجامع بین‌المللی مطرح و آن را پیگیری کنند.

وی در ادامه در بخش پرسش و پاسخ این جلسه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به نظر شما آیا آزادی بازداشت‌شدگان در تلطیف فضای سیاسی کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ با تاکید بر این‌که " مردم با راهپیمایی‌های نهم دی و 22 بهمن فضا را تلطیف کردند" گفت: به هر ترتیب در کشور ما تقسیم کار و تفکیک قوا وجود دارد. اگر قوه قضاییه تشخیص داد که تعدادی آزاد شوند این کار را انجام می‌دهد، کما این‌که تعدادی هم آزاد شدند. البته باید گفت یکی دیگر از وظایف قوه‌ قضاییه دفاع از کیان نظام و حفظ نظام است.

وی افزود: به هر ترتیب قانون نمی‌تواند در مقابل کسانی که هزینه‌هایی را برای نظام بار کردند ساکت باشد و با آن‌ها بر اساس عدالت برخورد خواهد کرد. همچنین قانون در برابر کسانی که باید بر اساس رافت اسلامی با آن‌ها برخورد شود، عکس‌العمل نشان خواهد داد.

در ادامه خبرنگاری در مورد درخواست مجوز کروبی و موسوی برای راهپیمایی پرسید و سخنگوی جبهه‌ پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه " این موضوع به وزارت کشور مربوط می‌شود" گفت: اما در مورد این دو شخص باید بگویم که به هر ترتیب این‌ها حرکت‌های غیرقانونی انجام دادند. قانون اساسی در عین حال که اصولی در مورد آزادی تجمعات و فعالیت احزاب دارد، اصول دیگری نیز دارد. قانون اساسی، سند ملی و اسلامی و جزء محکمات نظام ماست و باید به آن احترام گذاشت. نمی‌شود که این افراد خودشان از قانون دم بزنند ولی قانون‌شکنی کنند. این افراد خودشان را با عملکردشان به خارج پرتاب کردند. چرا باید خوراک لذیذی برای رسانه‌های خارجی تدارک ببینند و باعث سوءاستفاده آن‌ها شوند. این‌ها بر اسب توهم سوارند و می‌تازند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید قرار است اقداماتی از سوی ساختارشکنان در چهارشنبه سوری اتفاق بیفتد نیز گفت: در چهارشنبه‌سوری هیچ اتفاقی نمی‌افتد، این‌ها در روز 22 بهمن طرح‌های وسیعی داشتند اما کاری نکردند. البته مردم هم باید مواظبت کنند.

وی همچنین به خبرنگاری که پرسید، با توجه به سخنان رئیس‌جمهور که گفته بود از بگیر و ببند مطبوعات و خبرنگاران راضی نیستم، نظرتان در مورد توقیف روزنامه‌ اعتماد و لغو امتیاز نشریه‌ ایران‌دخت چیست؟ گفت: به هر حال هیچکس از بستن مطبوعات خوشحال نمی‌شود اما کشور برای خود قانون دارد و باید در چارچوب آن حرکت شود. هیچ جای دنیا نمی‌بینید که مطبوعات بی‌قانون باشند.

وی با تاکید بر اینکه " وظیفه داریم از هویت و ساختار نظام حفظ و حراست کنیم" گفت: روند فعالیت مطبوعات در حال حاضر با زمان دولت‌های قبل قابل مقایسه نیست؛ چراکه هم‌اکنون حالت انعطاف وجود دارد. به هر ترتیب دولت در هیئت نظارت یک رای دارد و در آن بر اساس مستندات رای داده می‌شود.