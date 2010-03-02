رایزنان فرهنگی نمایندگان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد‌علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دومین روز از اجلاس نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور گفت: با توجه به تصویب شورای عالی این مجمع که ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در آن حضور دارد، رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور علاوه بر مأموریت فعلی خود به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار مجمع‌جهانی‌تقریب نیز به پیشبرد اهداف فرهنگی نظام در عرصه بین‌الملل یاری خواهند رساند.



وی افزود: اگر نمایندگان فرهنگی ایران در کشور محل مأموریت خود گروه‌ها یا شخصیت‌های مؤثری را که در جهت نزدیکی مذاهب اسلامی فعالیت می‌کنند، شناسایی کنند ما آمادگی داریم از آنها حمایت کنیم.



آیت‌الله تسخیری معرفی دانشجویان نخبه دیگر کشورها برای ادامه تحصیل در دانشگاه مذاهب را محور دیگری برای همکاری میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دانست و گفت: از سفر هیئت‌های علمی و مذهبی به جمهوری اسلامی ایران با معرفی نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور استقبال می‌کنیم.

هشتمین همایش هم‌اندیشی رایزنان فرهنگی یکشنبه 9 اسفند در حسینیه الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افتتاح و روز دوشنبه 17 اسفند به پایان می رسد.