امسال 30 مورد پیوند کلیه در استان زنجان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رضا طهماسبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران روند پیوند کلیه در استان زنجان را در مقایسه با سالهای گذشته مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طی سال جاری 18 مورد پیوند از بیمار مرگ مغزی در استان داشتیم.

وی ادامه داد: تا کنون 340 نفر اهدا کننده کلیه از شخص سالم انجام شده و همچنین تعداد هزار و 200 نفر برای اهدا عضو مرگ مغزی ثبت نام کرده اند.

طهماسبی با بیان اینکه تاکنون 200 بیمار کلیوی خونی و صفاقی در استان زنجان شناسایی شده اند، به روند روبه کاهش ابتلا به بیماری کلیوی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: همچنین 10 نفر کودک به عنوان بیمار کلیوی شناساسی شده اند که در تلاش هستیم مانع از ورود آنها به مرحله دیالیز شویم.

مدیرعامل انجمن خیریه بیماران کلیوی استان زنجان با بیان اینکه در ابتلا به بیماری کلیوی توازان جنسیتی بین زنان و مردان در استان زنجان وجود دارد، افزود: میانگین سنی ابتلا به بیماری کلیوی در استان زنجان 20 تا 40 سال است و در افراد بالای 50 سال نیز با توجه به وجود دیابت شاهد ابتلا به بیماری کلیوی هستیم.

طهماسبی از فعالیت هفت مرکز دیالیز در سطح استان زنجان خبرداد و گفت: از این تعداد دو مرکز در مرکز استان و بقیه در شهرستانهای ابهر، طارم، خدابنده، ماهنشان فعالیت دارند و مرکز دیالیز خرمدره نیز در اینده نزدیک به بهربرداری خواهد رسید.

وی نقش رسانه ها را در توسعه فرهنگ پیشگیری و اطلاع رسانی در خصوص بیمار کلیوی مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با توجه به نقش فعالانه رسانه ها توانسیته ایم در انعکاس و اطلاع رسانی در خصوص علائم و عوارض و نحوه پیشگیری و همچنین بیماریابی و فرآیند بیماریابی موفق عمل کنیم.

طهماسبی با اشاره به حمایت خیرین از انجمن خیرین استان زنجان، از عضویت بیش از دو هزار 700 نفر در این انجمن خبر داد و گفت: این تعداد پنج میلیون تومان پنج به این انجمن کمک مالی می کنند که با احتساب کمک های متفرقه این میزان به 10 میلیون تومان در ماه می رسد.