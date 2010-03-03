واگذاری زمین به مجریان طرحها باید با دقت نظر بیشتری انجام شود

روح الله قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با ذکر این نکته که شرایط برای هرنوع سرمایه گذاری در استان مهیاست، اظهار داشت: سرمایه گذاری در استان گیلان با توجه به زیرساختهای مطمئن و ایمن، دسترسی آسان به بازارهای خارجی از طریق دریا، هوا و زمین و بازگشت سرمایه در کمترین زمان و ایجاد ارزش افزوده، بسیار مقرون به صرفه بوده و کلیه مدیران دستگاههای اجرایی استان موظفند از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت تا بتوان با توجه به منابع موجود در استان گیلان رونق و شکوفایی و تعالی استان را در کمترین زمان ممکن فراهم کرد.

وی همچنین اهمیت و ضرورت دقت در واگذاری زمین به طرحهای که می توانند اجرایی شوند، یاد آورشد: شرایط واگذاری زمین به طرحهای غیر کشاورزی با لحاظ کردن شرایط عمومی و اختصاصی برای سرمایه گذار، توانمند بودن و داشتن تخصص در آن طرح مورد نظر است.

استاندار گیلان افزود: اگر زمینی به طرحی واگذار و تا شش ماه عملیات اجرایی آن پروژه آغاز نشود باید زمین دولتی واگذار شده از مجریان طرح بازپس گرفته و برای طرحهای که کننده کار باشند، اختصاص یابد.

وی به محدودیت زمین و با ارزش بودن آن در استان گیلان اشاره کرده و گفت: داشتن مصوبه کار گروه تخصصی برای پروژهها بسیار اهمیت دارد و موافقت واگذاری زمین به طرحهای که موافقت دستگاه اجرایی را داشته باشند در اولویت قرار می گیرند و همچنین زمینهای که معارض عدوانی دارند باید از طرف خود سرمایه گذار و جلب رضایت معارض با واگذاری زمین به آن در کمیسیون طرحهای غیر کشاورزی موافقت شود.

قهرمانی چابک در ادامه با اعلام اینکه 238 طرح صنعتی کوچک ، متوسط و بزرگ در مناطق مختلف استان از ابتدای سالجاری تاکنون به بهره برداری رسیده است، یاد آورشد: برای راه اندازی این تعداد واحد صنعتی یک هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و برای دو هزار و 560 نفر نیز اشتغال پایدار ایجاد شده است.