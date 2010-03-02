به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ محمد فاضل پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگی در استان قم در بخش درون شهری 6 درصد و در بخش برون شهری ‪ دهم درصد نسبت به مدت مشابه آن کاهش یافته است.



وی دلایل اصلی وقوع بیشتر تصادفات در قم را سرعت غیرمجاز وسایل نقلیه، عدم توجه به جلو، عدم رعایت فاصله طولی با وسایل نقلیه جلویی و انحراف به چپ برشمرد.



فاضل تصریح کرد: برنامه⁯ریزی مناسب پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، حضور فعال و هدفمند و تلاش شبانه⁯روزی کارکنان، برخورد قاطع با رانندگان متخلف و پرخطر و همچنین رعایت بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان از عوامل موثر در کاهش تلفات رانندگی استان قم است.

