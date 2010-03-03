کوره شیشه طلق اتومبیل در گیلان ساخته شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این کوره مطابق با استاندارد های روز جهانی است، افزود: متخصصان کشور در مدت 18 ماه تلاش و با 600 هزار دلار هزینه این کوره را طراحی کردند که مشابه خارجی آن با دو برابر قیمت خریداری می شد.

وی ادامه داد: این کوره ظرفیت تولید 48 قطعه شیشه در ساعت را دارد که ظرفیت آن 15 درصد بیشتر از مشابه خارجی آن است.

رئیس صنایع و معادن گیلان کاهش 35 درصدی انرژی نسبت به مشابه خارجی، قابلیت کارکردن با تششع و گرما و ساخت سه سایز شیشه اتومبیلهای سواری تا کامیون با یک انرژی در یک کوره و مجهز به سیستم لودینگ اتوماتیک برای ایمنی کارگر را از دیگر مزایای این کوره عنوان کرد.

اصغریان با اعلام اینکه با دست یابی به این تکنولوژی گیلان نیز به جمع سه استان کشور در تامین قطعات یدکی خودرو پیوسته است، یاد آورشد: اکنون بستر لازم برای استقرار چنین صنایعی در گیلان فراهم شده و امیدواریم با اجرای اصل 44 قانون اساسی جهش مناسبی در کاهش هزینه ها، افزایش خلاقیت، بالا بردن کیفیت و استاندارد و آمادگی پیوستن به تجارت جهانی را داشته باشیم.