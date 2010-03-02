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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۵۷

در گیلان؛

مشترکان صندوقهای صدقه 33 میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند

مشترکان صندوقهای صدقه 33 میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان گیلان از جمع آوری 33 میلیارد و 500 میلیون ریال صدقه از سوی مشترکان صندوقهای صدقه در استان خبر داد.

محمدعلی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از 262 هزار و 831 نفر از مردم خیر گیلان مشترک صندوق صدقه هستند، افزود: امسال 33 میلیارد و 500 میلیون ریال از این صندوقهای صدقه جمع آوری شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال هشت میلیارد ریال معادل 32 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با استفاده از این صدقات امسال هزار و 260 نوعروس به خانه بخت رفتند و بیش از 50 واحد مسکونی هم برای مدد جویان کمیته امداد ساخته شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گیلان یاد آور شد: علاوه بر این بیش از شش هزار و 718 یتیم تحت حمایت کمیته امداد از این صدقات در زمینه های تحصیلی بهره مند شدند.
کد مطلب 1044417

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