اجراهای پایانی جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزجشنواره، فردا کنسرتها و برنامه هایی در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی و سخنرانی در11 تالار و سالن برگزار می شود.

تالار وحدت : ساعت 18:30 گروه موسیقی "آبشرون" به سرپرستی رامیزقلی اف و 21:30 تکنوازی استادان موسیقی ایران(بخش جنبی).

سالن رودکی :ساعت 18:30 ارکسترمجلسی جوانان به سرپرستی بهروز وحیدی آذر ، ساعت 21 ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی (بخش جنبی).

مرکز همایش های برج میلاد :ساعت 21:30 کنسرت گروه موسیقی پاپ "نیما مسیحا "( بخش جنبی جشنواره موسیقی).

سالن سوره حوزه هنری : ساعت 18:30 سه تار نوازان "نجوا" به سرپرستی آرشام خرسندپور و گروه "پژواک " به سرپرستی پژمان پارس مهر ( بخش رقابتی موسیقی سنتی) ، ساعت 21 گرو موسیقی "نوای صلح " به سرپرستی مهدی وجدانی (بخش جنبی).

سالن اندیشه حوزه هنری : ساعت 18:30 گروه "محمد شریف غزل" ( بخش بین الملل) ، 21:30 گروه "خلیفه میرزا آغه غوثی " به سرپرستی عبدالرحمن آغه غوثی ، یوسف اوهانس و "ره پویان ولایت به سرپرستی مجید منصوری (بخش جنبی ) .

فرهنگسرای نیاوران :ساعت 18:30 کنسرت گروه "بیات" به سرپرستی بامداد بیات و گروه علی شمس ، ساعت21 رسیتال پیانو با تکنوازی سهیل ناصری (بخش بین الملل) .

فرهنگسرای ارسباران : ساعت 18:30 کنسرت گروه "تنبور نوازان طرز" به سرپرستی فرشید کاکاوند و "آبیدر سنندج" به سرپرستی یدالله نورانی (بخش رقابتی موسیقی نواحی)، ساعت 21 کنسرت "سیستان و بلوچستان" به سرپرستی محمد اسحاق بلوچ نسب.

خانه هنرمندان :ساعت 16 سخنرانی "لطیف ناظمی" با موضوع مولانا جلال الدین بلخی و موسیقی و استاد مصطفی کمال پورتراب با موضوع تاثیر موسیقی بر جان و روان و مقدمه بر حرمت و حلیت موسیقی از دیدگاه اسلام.

سالن شهید سلیمانی (منتخب جشنواره معلولین) : ساعت 19 کنسرت گروه "ورستا" و تکنوازی دف میثم رنجبری.