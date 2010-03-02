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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

با حضور مسئولان؛

بیمارستان صحرایی حوادث پیش بینی نشده جنوب در شیراز کلنگ زنی شد

بیمارستان صحرایی حوادث پیش بینی نشده جنوب در شیراز کلنگ زنی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: بیمارستان صحرایی حوادث پیش بینی نشده جنوب کشور با حضور مسئولان کشوری و استانی کلنگ زنی و مرکز اورژانس خیر ساز دوکوهک نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون وزیر کشور ظهر سه شنبه در جریان افتتاح پایگاه اورژانس مذکور و کلنگزنی بیمارستان صحرایی، از امداد و نجات به عنوان یکی از نیازمندیهای حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی یاد کرد و افزود: امروز با پیشرفت علم توجه مردم و خیرین به امر سلامت جامعه جهت گرفته و تعاریف جدید کار خیر در بین مردم به ویژه خیران شیرازی و استان فارسی به خوبی قابل دسترسی است.

حسین باقری خاطرنشان کرد: یکی از تحولاتی مناسبی که در نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت کار خیر بود و امروز به نقطه ای در این بخش رسیده ایم که خیرین به کارهای ماندگار روی آورده اند و در این راستا به خوبی اهمیت امداد و نجات را درک می کنند.

در ادامه مراسم مدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس نیز بیان کرد: تاکنون حدود 66 واحد اورژانس در فارس فعال شده که از این میان یک سوم آن نیز خیرین اهدا و یا راه اندازی کرده اند.

علی اکبر رامجردی با اشاره به اینکه در این رابطه استان فارس مقام اول کشور را به خود اختصاص داده، خاطرنشان کرد: انجام کارهای خیر در فارس روز به روز در حال پیشرفت بوده که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مرکز اورژانس مذکور که توسط یکی از خیران شیرازی ساخته شده با هزینه ای حدود دو میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 1044424

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